L’Md80 Meridiana “vola” da Malpensa a Volandia

Era già stato fatto in passato, ma questa volta l’operazione è stata ancora più spettacolare.

Parliamo del “volo” di aerei dal piazzale di Malpensa a “Volandia”. Per portare al parco-museo del volo il jet passeggeri M-80 di Meridiana si è dovuto fare ricorso in questa occasione (a differenza delle volte precedenti) non di una, ma di due gru.

L’operazione è stata avviata alle 10 di lunedì 25 settembre e ha richiesto quasi quattro ore di lavoro, che hanno visto impegnati gli operatori della ditta Forti Sollevamenti di Busto Arsizio, i volontari di Volandia, i tecnici della American Airlines che ha collaborato alla riuscita.

Momento centrale dell’operazione, il “trasbordo” del carico da una gru all’altra: gli operatori della Forti sono saliti in quota con un cestello e hanno effettuato l’aggancio alla gru posizionata a Volandia e lo sgancio dell’aereo da quella che l’aveva fatto “decollare” da Malpensa. Una manovra – ovviamente progettata per essere fatta in sicurezza – che ha comunque fatto trattenere il fiato per qualche secondo.

L’Md-80 sarà esposto sul protone di Volandia, vicino al Dc-9 di Pertini (il Dc-9 è il “papà” dell’Md-80) e al Fokker che deve essere ancora riallestito per le visite. Questi aerei sono arrivati per via stradale, l’operazione di “volo” da Malpensa a Volandia aveva invece riguardato il Dc-3 (aereo ad elica degli anni Trenta) arrivato pochi anni fa. In quel caso era bastata una sola gru, perché il carico era ben più leggero e limitato in dimensioni.