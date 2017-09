L’Onomastico della Terra compie 10 anni

foto di Legnano

Compie dieci anni la manifestazione Onomastico della Terra, promossa dal Comune di Legnano in collaborazione con molte associazioni del territorio coordinate dalla Consulta Oltresempione e l’importante ausilio dell’Associazione nazionale alpini sezione di Legnano. Location tradizionale, il Parco ex Ila di via Colli di Sant’Erasmo dove, sabato 23 e domenica 24 settembre, andrà in scena una vera e propria due giorni nella natura.

Si comincia sabato alle 14,30 con una dimostrazione gratuita di “Nordic Walking” all’interno dell’area verde assieme a istruttori qualificati. Alle 15,30, montaggio del campo base e delle tende per la notte. Dalle 20, cena in compagnia con un bivacco attorno al fuoco (è necessaria la prenotazione). Poi, tutti a dormire nelle tende montate nel pomeriggio.

La domenica mattina si inizierà di buon’ora, alle 9, con “I volontari per il Parco”, vera e propria anima della due giorni: lavori di manutenzione e pulizia del sottobosco, verniciatura delle palizzate e delle panchine. Alle 10, nella serra dell’ANFASS (che ha sede proprio nel parco) prenderà il via l’iniziativa “Spazio per libero scambio di semi, piante e stelle” che durerà tutto il giorno. Alle 11,30 sarà messa a dimora la “pianta dell’anno 2017” mentre alle 12 si terrà l’inaugurazione del “Virtual Tour QR Code” ossia un tour virtuale alla scoperta del parco e della flora presente grazie al progetto telematico realizzato dall’Istituto Agrario Mendel di Villa Cortese. Alle 12,30, pranzo in compagnia con tradizionali polenta e bruscittpreparato dagli Alpini (aperto a tutti). Pr informazioni e prenotazioni contattare lo Spazio Incontro Canazza (tel. 0331/541516).

Durante tutta la giornata di domenica sarà possibile effettuare visite guidate gratuite, ma su prenotazione, organizzate dall’Ufficio Cultura del Comune di Legnano (tel. 0331/545726).