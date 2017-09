L’Orto d’Arte conta fino a dieci

pittori, quadri, dipinti, sculture

Da qualche giorno si può apprezzare la decima nuova opera installata nell’Orto d’Arte di via Bagaini 20 in Varese. L’iniziativa promossa dalla Associazione Culturale Parentesi e dallo Spazio Lavit con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus e l’ospitalità della Edil3 immobiliare, vede coinvolti gli artisti 3RE (Raffaele TREzza e Cinzia REgidore) con l’opera “MOODS” , quattro elementi alti circa 220 cm in legno, ferro, gesso, colla ceramica che esprimono gli stati d’animo di chi passa e degli artisti stessi, il tutto su un prato con piccole rose bianche segno di purezza. Un evento open air che viene offerto alla città in contemporanea a Nature Urbane – Festival del Paesaggio.