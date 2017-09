Lotteria di Casbeno: i numeri vincenti

casbeno oratorio apertura

Dalla GoPro Hero Session alla Macchina caffè Nespresso,dalla bicicletta all’estrattore di succo, dal trolley Eastpak al trattamento di igiene dal dentista. Ma anche il frullatore a immersione, il set di cacciaviti, la borsa da palestra e altri: sono in tutto 25 i premi della lotteria di Casbeno, e non tutti sono stati ritirati, dopo l’estrazione di domenica 10 settembre 2017 in Oratorio Parrocchia di San Vittore a Casbeno.

Qui i NUMERI VINCENTI DELLA LOTTERIA

Chi ne avesse uno, può ritirare i premi entro il 10 ottobre 2017 presso la Segreteria Parrocchiale di Via Conciliazione 4 negli orari 9.00/11.00 – 16.00/18.00 – Tel. 0332 312114