L’Sos Valbossa festeggia 8 nuovi volontari soccorritori

Margherita Arioli, Mirko Aschermann, Emanuela Beschin, Gloria Crespi, Alessandra De Marco, Camilla Elini, Davide Gerosa, Paola Zaniboni, dopo un corso di 120 ore hanno brillantemente superato l’esame finale per Soccorritore Esecutore 118. Ora, dopo un periodo di tirocinio in ambulanza si aggiungeranno agli oltre 100 volontari, e agli 8 collaboratori di S.O.S. Valbossa di Azzate, che H 24 per 365 giorni l’anno operano al servizio della collettività.

Oltre 2.500 l’anno sono gli interventi effettuati in convenzione con AREU 118 Emergenza/Urgenza H24 con 2 ambulanze A+ di soccorso avanzato. A questi si aggiungono circa 2.000 servizi di Trasporto Sanitario di pazienti con mobilità ridotta: dimissioni, trasferimenti, visite specialistiche, ecc.; con 2 ambulanze attrezzate per pazienti barellati; un automezzo speciale, attrezzato con sollevatore idraulico per disabili in carrozzina e un’autovettura.

Ma l’attività di S.O.S. della Valbossa si svolge anche nell’informazione alla popolazione con corsi di Primo Soccorso e utilizzo del defibrillatore DAE, con il progetto Canguro (manovre di disostruzione e rianimazione pediatrica) e 118 Bimbi (riservato alle scuole elementari), Nell’assistenza a manifestazioni sportive, culturali o religiose

Aiutaci per aiutarti

La grande forza del S.O.S. DELLA VALBOSSA è data dai nostri volontari e dai nostri collaboratori, ma anche dalle centinaia di persone che, sin dalla fondazione, hanno sottoscritto una tessera rendendo possibile la sopravvivenza e la crescita della nostra Associazione.

Avere un numeroso gruppo di sostenitori è di grande stimolo e incoraggiamento per i nostri volontari che dedicano, gratuitamente, parte del proprio tempo in una attività così preziosa.

S.O.S. VALBOSSA, compensa i propri tesserati con la preferenza e la gratuità di alcuni servizi di trasporto con nostri mezzi, fermo restando l’assoluta qualità del servizio garantito a chiunque.

S.O.S. VALBOSSA, per festeggiare il ventennale di attività, propone ai nuovi soci per l’anno 2018, che aderiranno nel 2017, la fruibilità gratuita di questi servizi 30 giorni dopo la data di iscrizione.

La tessera costa solo 25 Euro, e assicura al titolare e/o ai suoi familiari, definiti al momento dell’iscrizione, la possibilità di usufruire, complessivamente, di 2 trasporti gratuiti, comprensivi di 50 km di percorrenza.

La nuova tessera può essere sottoscritta presso la nostra sede di Azzate, via Colli 30.