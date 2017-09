Lugano, a Paradiso arrivano le marionette

Foto varie

Recite speciali a Paradiso, Lugano, in preapertura del Festival internazionale delle Marionette e inizio tour Andersen e Sirenetta, lo spettacolo-concerto allestito da Musicateatro, la compagnia di Michel Poletti, è stato creato lo scorso anno fra Dublino e Lugano. Inizia ora a con due recite a Paradiso il suo tour 2017-2018.

Dopo nuove prove attualmente in corso, le marionette di Poletti e la musica

irlandese di O’Breskey condivideranno l’intimità della Sala Multiuso di

Paradiso per due recite pubbliche, sabato 30 settembre alle ore 15.00 e

domenica 1. ottobre alle ore 16.00.

Nel far rivivere la celebre favola della Sirenetta e anche la singolare figura del suo creatore, il poeta danese Hans Christian Andersen, Michel Poletti (attore

e marionettista) e Antoni O’Breskey, accompagnato da violino flauto e bodhràn, si esibiranno sotto la guida del ben noto regista losannese Gil Pidoux. La trama di questo spettacolo-concerto: Un giorno di temporale, nel 1870, H.C. Andersen, bloccato dal maltempo in un’osteria della Bretagna, aspetta che una nave lo porti a Londra, dove lo attende il Re in persona.

Evoca le fate e gli spiritelli che tante volte ha incontrato nel corso dei suoi

viaggi. E anche quella Sirenetta che, invece, non è mai riuscito a vedere. Ma

il Capitano della nave, lui, tante volte, l’ha vista nuotare fra le onde… Insieme,

allora, i due sognatori faranno rivivere la leggenda misteriosa della Sirenetta.

Andersen e la Sirenetta è stato definito uno spettacolo-concerto poetico,

sorprendente, allegro e commovente allo stesso tempo.

E’ destinato a tutti, sia agli adulti che ai ragazzi (dai 5 anni in su), da scoprire o rivedere assolutamente in questa nuova versione specialmente rielaborata per la

calorosa, piccola e confortevole sala di Paradiso.

I posti sono limitati e per decisione della Compagnia Musicateatro i biglietti per questo inizio del tour vengono offerti ad un prezzo speciale unico di CHF 15.-. E’fortemente consigliata la prenotazione, possibile unicamente via email, a festival@palco.ch. La Sala Multiuso, ricordiamo, si trova di fronte al Municipio

di Paradiso ed è accessibile direttamente dal parcheggio comunale.