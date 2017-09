LuganoMusica: Maria João Pires cambia il programma e lo dedica tutto a Schubert - 4 ottobre ore 20.30

Due capolavori assoluti di Schubert con Maria João Pires il 4 ottobre per LuganoMusica al LAC.

La grande pianista ha deciso di cambiare il programma previsto per il récital del 4 ottobre alle ore 20.30 al LAC, nell’ambito della stagione di LuganoMusica: la serata verrà infatti dedicata interamente a Franz Schubert.

Da alcuni anni, Maria João Pires condivide ognuno dei suoi concerti con un suo allievo particolarmente talentuoso. A Lugano, sarà la volta di Miloš Popović , pianista serbo di 32 anni che, già, ha accompagnato Maria João Pires in numerosi concerti nelle città più importanti d’Europa.

Il giovane pianista eseguirà Tre pezzi D. 946 mentre la “grande dame” del pianoforte suonerà il capolavoro Quattro Impromptus D. 935.

Insieme e a quattro mani, i due artisti suoneranno i Lebenstürme per aprire la serata e, in conclusione, la sublime Fantasia in fa minore di Schubert.

Maria João Pires

La sua carriera inizia prestissimo: a cinque anni tiene il primo récital e a sette anni esegue pubblicamente i Concerti per pianoforte di Mozart a Porto, sotto la direzione del M° Ino Savini. Negli anni seguenti studia pianoforte e composizione musicale al Conservatorio di Lisbona e alla Musikakademie di Monaco di Baviera. Nel 1970 raggiunge la fama internazionale vincendo il Concorso del bicentenario beethoveniano a Bruxelles. Da allora si esibisce come solista e assieme alle maggiori orchestre del mondo. È la fondatrice del Belgais Centre for Study of the Arts, una struttura pensata per offrire ai giovani artisti la possibilità di sviluppare il proprio talento.

Biglietti: Fr. 77.- / 13.20

Informazioni: www.luganomusica.ch – info@luganomusica.ch – Tel. +41 ( 0) 58 866 42 85 (lu, ma, gio 14.00-17.30)

Acquisto biglietti: su www.luganomusica.ch, oppure alla biglietteria del LAC (ma- do 10.00-18.00), Tel +41 (0)58 866 4222 (ma-do 12.00-18.00)