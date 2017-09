Luino, domenica il Palio delle botti

Foto varie

Domenica 10 settembre a partire dalle 15,30 si “rotola” in compagnia per le vie di Luino alta. La manifestazione coinvolge gli abitanti di Motte, Longhirolo e Poppino in una competizione bizzarra e caratteristica che si richiama all’antica tradizione medievale dei borghi italiani.

L’evento è organizzato dal Gruppo Sportivo Socioculturale Mottese, dai Borghi Alto Luinese e patrocinato dal comune di Luino e mira a ripetere il grande successo dello scorso anno.

«Anche in modo goliardico si può mantenere vivo il territorio, rinnovare le tradizioni unire le famiglie e conoscersi meglio cogliendo il vantaggio in termini di qualità della vita di provincia» afferma Alessandro Casali, vice Sindaco di Luino

PROGRAMMA

La giornata avrà inizio alle ore 10.00al campo sportivo con giochi per i bambini e alle 11.30 ci sarà la corsa dei paggi per decretare la griglia di partenza. Lo stand gastronomico aprirà alle ore 12.00 con bar, cucina, griglia e trippa in serata.

Alle 20.30 si terranno le premiazioni e si concluderà la serata con un intrattenimento musicale.