Lunghi applausi per i canti dei migranti

“Ricordo di migranti al di là dell’oceano”. Era questo il titolo della serata musicale che ha visto esibirsi il coro Gioia di Montevideo, Urugyuay.

Un gruppo di cantori nato anni fa per celebrare le radici italiane di molti dei suoi componenti. Arie cantate in italiano da padri e nonni che avevano attraversato l’oceano per cercare una nuova vita in un paese lontano.

Storie che si intrecciano con un presente e che riprendono le canzoni italiane di un tempo.

Dopo il successo al teatro Soms di Caldana ieri sera, lunedì 11 settembre, alla chiesa di San Pietro, si è consumato un altro successo di questi cantori che si sono esibiti in italiano e con molti pezzi in spagnolo che hanno stregato il numeroso pubblico.

Il tour italiano proseguirà nei prossimi giorni a Tramonte, nel Padovano, per vedere il coro esibirsi al palazzo del Capitano a Cesena, il 17 settembre.

Le ultime due date italiane: martedì 19 settembre al teatro Cortesi di Sirolo e il gran finale di giovedì 21 settembre alle 20.30 alla Basilica dei Santi Apostoli di Roma.