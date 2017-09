Maggiolini di tutto il mondo unitevi, a Ternate

album dove si raccolgono foto di Ternate o eventi avvenuti a Ternate

Il Maggiolino Club Italia in festa a Ternate: nell’area del parco Berrini sono arrivate già venerdì 15 settembre le prime storiche Volkswagen Maggiolino, per il raduno che celebra i 35 anni di passione per il “Beetle”.

Il Maggiolino Club Italia nasce a Bodio Lomnago, in provincia di Varese, e oggi ha sede a Biandronno.

La kermesse delle auto made in Wolfsburg (ma sono accettate pure le hecho en Mexico!)è già affollata di vari modelli di Maggiolini, Maggioloni, lunotti piccoli e grandi. La festa continua fino a domenica 17 settembre.