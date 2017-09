“Magna Carta” apre la stagione di mostre alla Galleria Punto sull’Arte

Magna Carta, Galleria Punto sull'Arte

Magna Carta, una mostra interamente dedicata alle opere realizzate su supporto cartaceo aprirà la stagione espositiva 2017/18 della Galleria Punto sull’Arte a Varese – Casbeno. Il vernissage sarà sabato 9 settembre dalle 18 alle 21.

11 artisti della galleria, pittori e scultori, italiani e stranieri, presentano per l’occasione opere realizzate su carta, un materiale tanto delicato e semplice quanto affascinante per la sua straordinaria versatilità.

Diverse le tecniche e gli approcci dei singoli artisti. Dai dipinti realizzati con colori ad acrilico e olio, a quelli con gli smalti; dalle biro colorate agli acquerelli, fino alle varie tecniche di incisione e alla creazione di sculture in cartapesta. I soggetti sono quelli caratteristici degli artisti protagonisti della mostra: paesaggi di campagna perduti che ci raccontano la bellezza del mondo e la sua distruzione per mano dell’essere umano; animali stilizzati immortalati nelle più assurde situazioni e messi in relazione con oggetti quotidiani su fondali monocromatici; metropoli moderne costruite su un mirabile gioco di equilibri formali; immagini di paesaggi urbani attraversati da surreali figure di struzzi colorati; raffigurazioni di paesaggi boschivi autunnali e invernali dominati dal silenzio, raffinati e malinconici.

Artisti in mostra: Angelo ACCARDI, Massimo CACCIA, Valentina CECI, Daniele CESTARI, Jernej FORBICI, Luca GASTALDO, Johannes NIELSEN, Alex PINNA, Tomàs SUÑOL, Marika VICARI, Alice ZANIN.

Vernissage: SABATO 9 SETTEMBRE 2017, dalle ore 18 alle 21

Periodo: 10 – 30 Settembre 2017

Luogo: PUNTO SULL’ARTE, Viale Sant’Antonio 59/61, Varese

0332 320990 – info@puntosullarte.it

Orari: Martedì – Sabato: h 10-13 e 15-19; Domenica 10 e 17 Settembre h 15-19