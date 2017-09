Magnoni, De Castro e Marchetti sul podio di Imola

Magnoni-Rangoni (Audi Sport Italia,Audi R8 LMS-GT3 #98) .

Risultati positivi per i piloti di casa nostra che hanno preso parte alla quinta tappa del Campionato Italiano Gran Turismo, disputatasi nello scorso fine settimana sul circuito di Imola in contemporanea alle gare di Carrera Cup Italia (QUI il resoconto sulle prove di Alessio Rovera).

La categoria più interessante, per i nostri colori, è la GTS dove erano impegnati sia il legnanese Sabino De Castro (Porsche – Ebimotors) sia i varesini Luca Magnoni e Alessandro Marchetti (Ginetta – Nova Race).

Il round imolese ha sorriso a De Castro, soprattutto in ottica classifica generale: la sua Porsche ha chiuso al secondo posto la Gara1 del sabato e al primo la Gara2 di domenica, corsa in condizioni difficili per via della forte pioggia caduta prima del via. Magnoni è stato terzo al sabato e quarto alla domenica e ora si trova in terza piazza (con 119 punti) nella classifica generale capeggiata da De Castro (145) e Neri (122).

Buono anche il weekend di Marchetti, esordiente in questa categoria: il varesino è uscito in Gara1 per via di un errore ma si è rifatto alla domenica quando – insieme a Mark Speakerwas – ha chiuso con un ottimo terzo posto. Secondo podio stagionale per l’ex rallysta: «Weekend comunque positivo: il bagaglio di esperienza in GTS sta aumentando e il gap velocistico con i primi è sempre minore».

Luca Magnoni si è rifatto alla grande però in classe GT3: lasciata per una volta la “sua” Ginetta l’esperto driver varesino è salito su una R8 LMS (foto in alto by AciSport) preparata da Audi Sport Italia e ha portato la vettura tedesca alla vittoria in Gara2 insieme a Luca Rangoni. Per loro anche il sesto posto assoluto nella prova di categoria più elevata. In Gara1 Magnoni e Rangoni sono stati invece secondi di GT3: davvero niente male per un equipaggio che era al primo weekend di corse con questa vettura.