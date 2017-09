Al tavolo regionale anche i problemi dell’Ufficio postale di Gurone

Foto varie

L’Assessore di Malnate Irene Bellifemine prenderà parte al tavolo provinciale di Regione Lombardia convocato per il prossimo 19 settembre all’Ufficio Ufficio Territoriale Regionale Insubria di viale Belforte.

Il tavolo è stato convocato per dare risposte immediate alle criticità sollevate dai Sindaci di svariati Comuni in merito ai disservizi postali che si sono registrati soprattutto nel periodo delle ferie estive.

In questa sede l’assessore malnatese affronterà in particolare le problematiche relative all’Ufficio postale di Gurone.