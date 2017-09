Malore sul ponteggio, operaio finisce in ospedale

Un operaio è finito in ospedale, dopo essersi sentito male mentre posava un ponteggio, rimanendo bloccato sulla costruzione. È accaduto nel primo pomeriggio in via dei Vignò a Varese nel quartiere di Bizzozero. A prestare il primo soccorso i vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, un’autoscala e gli specialisti del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) hanno imbragato l’uomo e lo hanno calato dall’istallazione, affidandolo poi alle cure del personale sanitario.