Maltrattamenti, 27enne in carcere

Doveva stare lontano dalla moglie che aveva maltrattato già nei mesi scorsi, ma si è nuovamente avvicinato. Per questo è finito in carcere un 27enne, per decisione del giudice.

Alla fine del mese di luglio i carabinieri di Busto Arsizio avevano eseguito un’ordinanza di misura coercitiva personale nei confronti del 27enne, cittadino tunisino residente a Busto, disoccupato, pregiudicato, regolare sul territorio nazionale. La misura prevedeva l’allontamento dalla casa familiare, con divieto comunicazione con la parte offesa.

Le indagini avevano accertato che l’uomo, dopo aver soggiogato psicologicamente la parte offesa, nel periodo ricompreso tra il 2014 e luglio 2017 aveva maltrattato la compagna, anche di fronte ai due figli minori. L’uomo aveva anche impedito alla sua vittima di avere contatti con la famiglia di origine.

Nelle scorse ore i carabinieri della stazione di Busto, a seguito delle reiterate violazioni del suddetto provvedimento da parte del tunisino, hanno arrestato l’uomo, sulla base di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto. Il giudice ha ritenuto infatti fondate le segnalazioni fatte dalla stessa moglie nell’ultimo mese.