Mamma e figlio rubano all’OVS, fermati dalla polizia

Ladro di Disaronno per seminare la polizia, finge di fare pipì

Nel corso della perlustrazione delle strade limitrofe del centro commerciale ubicato in Piazzale Trento, l’attenzione degli operatori di una pattuglia delle volanti è stata attirata dal vigilante di un negozio di abbigliamento che inseguiva, di corsa, una donna sudamericana.

Gli operatori sono intervenuti immediatamente bloccando la fuggitiva e dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la donna era stata sorpresa rubare alcuni capi di abbigliamento all’interno del negozio. Per destare meno sospetti la “ladruncola” si era recata nel negozio con il figlio maggiorenne: nonostante ciò l’occhio vigile dell’addetto alla sicurezza l’ha colta mentre cerca di occultare della merce.

Fermati per avere delle delucidazioni i due malfattori hanno spintonato l’uomo cercando di guadagnarsi la fuga, correndo verso l’uscita e poi sulla via Milano. Mentre il ragazzo è riuscito a dileguarsi, sua madre è stata bloccata dagli agenti della volante che l’hanno identificata per V.N., cittadina equadoregna di anni 53. Nel corso dell’operazione di Polizia la sudamericana ha opposto attiva resistenza, cercando di liberarsi dalla presa degli operatori e, non riuscendoci, li ha minacciati e oltraggiati fin quando non sono riusciti a farla salire sull’autovettura di servizio.

Sussistendo i presupposti di legge la donna è stata tratta in arresto per i reati di tentata rapina in concorso con il figlio V.K. di anni 23, e di resistenza a pubblico ufficiale. Ora la donna si trova al carcere femminile di Monza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.