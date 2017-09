Manutenzioni estive per panchine e recinzioni

Maquillage estivo per panchine e recinzioni nei parchi saronnesi: l’Amministrazione comunale ha appena acquistato oltre 3 mila euro in “legno di pino nordico” per realizzare gli interventi di manutenzione chiesti dai saronnesi.

“Grazie alle segnalazioni dei residenti e ad alcuni sopralluoghi mirati – spiega l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone – abbiamo stilato un elenco delle situazione più critiche ed ora abbiamo reperito il materiale per intervenire”. Entrando nel dettaglio sono stati acquistati montanti e pali per le recinzioni che saranno utilizzati, tra gli altri per la pista ciclabile tra via Volonterio e via Campo dei Fiori e una manutenzione della pista di pattinaggio di via Biffi.

Oltre alle “staccionate” l’Amministrazione ha acquistato anche 50 listelli per le panchine cittadine. “Ci sono molti arredi danneggiati dalle intemperie e dall’uso o purtroppo dai vandali – conclude Guaglianone – e con questi nuovi listelli gli operai comunali provvederanno a rimettere in sesto le panchine nei diversi quartieri cittadini”.