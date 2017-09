Marchetti e Magnoni, due varesini in pista in Spagna

Foto varie di piloti, automobili da corsa, scuderie

Fine settimana interessante sul versante motoristico: due piloti varesini, molto conosciuti, saranno infatti impegnati nei pressi di Madrid dove si disputa la 15 Ore di Jarama.

Si tratta di Alessandro Marchetti e Luca Magnoni che in questa stagione sono finora stati impegnati nel Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT) con buoni risultati e che per questa occasione lasceranno i tracciati nazionali per misurarsi nella Lamera Cup, campionato monomarca (la Lamera è un bolide GT di produzione francese) che fa tappa sul circuito madrileno, che anni fa era anche teatro dei GP di Formula Uno.

I due varesini si alterneranno in pista insieme a un terzo pilota, Enrico Garbelli, grazie all’accordo tra la scuderia reggiana Nova Race (di cui Magnoni è team principal) e la struttura del promoter francese Franz Dubois che metterà a disposizione una propria Lamera. «La convocazione per la 15 Ore ​è​ ​stata​ ​per​ ​me​ ​una​ ​splendida​ ​sorpresa​ ​-​ ​spiega​ ​Marchetti, al primo anno su vetture GT dopo tante stagioni nei rally – Andiamo​ ​in​ ​​Spagna​ ​​senza​ ​riferimenti​ ​per​ ​quanto​ ​riguarda​ ​la​ ​gara​ e la vettura ma sarà una sfida emozionante. Io, tra l’altro, sono all’esordio in prove di endurance ma sono molto stuzzicato».

Se Marchetti è un rookie, Magnoni è ben più esperto e nell’ultima prova del CIGT ha firmato una vittoria in categoria GT3 e capitanerà il terzetto italiano nell’avventura spagnola.

La “15 Ore” si articolerà su due gare: sabato mattina ci saranno prove libere e cronometrate mentre alle 13,30 scatterà Gara1 che durerà otto ore. Domenica alle 9,30 il via a Gara2 che terminerà sette ore dopo.