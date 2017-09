Mario e Victor, dal Guatemala all’Italia due “promotori di salute”

Foto varie

Ci scriveLa Giostra del Sorriso Onlus per raccontarci la curiosa storia di Mario e Victor, che dal Centro America sono arrivati nel nostro Paese. Una storia di impegno e solidarietà.

Mario e Victor sono due ‘promotori di salute’ guatemaltechi e vivono in una regione rurale tra le più povere del loro paese, il Petèn.

Da semplici contadini, con molto studio e sacrificio, sono diventati quasi dottori per poter assistere i più poveri della loro comunità, in un paese dove la sanità è estremamente precaria e le persone meno abbienti non hanno accesso neppure alle cure di base.

Foto varie

La associazione ‘La Giostra del Sorriso Onlus’ appoggia, insieme ad altre realtà, questo importante progetto di salute in America Centrale.

I due promotori, in visita in Italia, si sono fermati a Como e a Varese per circa due settimane e concluderanno il loro viaggio visitando la sede dell’ONU a Ginevra in Svizzera.