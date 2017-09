Masterchef per “agroristoratori”: in gara due varesini

chiodini agriturismo pica

Oltre 7 milioni di persone ogni anno scelgono di mangiare negli agriturismi lombardi.

È quanto emerge da un’elaborazione della Coldiretti regionale alla vigilia dell’inizio del primo corso per masterchef agricoli organizzato da Terranostra, che si aprirà lunedì 4 settembre presso l’agriturismo “La Gasparina” a Montichiari. Il corso durerà cinque giorni per un totale di 40 ore con laboratori teorico pratici, dedicati a tecniche di cottura, presentazione delle ricette, valutazioni nutrizionali e abbinamenti enogastronomici. Tra i docenti anche Diego Scaramuzza, primo agrichef d’Italia e Presidente nazionale di Terranostra Coldiretti.

I partecipanti arriveranno da diverse zone della Lombardia: dalla nostra provincia arriveranno Elisa Turconi da Origgio e Fiorella De Ambrosi da Montegrino.

In Lombardia – spiega la Coldiretti regionale – sono attivi oltre 1.600 agriturismi, di cui più di mille offrono il servizio di ristorazione. Il settore, tra titolari, famigliari e dipendenti, occupa circa 5 mila persone.

In generale, la provincia più agrituristica è Brescia con 335 strutture, mentre al secondo e terzo posto troviamo Mantova con 236 e Pavia con 224. A seguire: Bergamo con 158, Como con 149, Milano e Sondrio con 113 ognuna, Varese con 86, Lecco con 78, Cremona con 72, Lodi 32 e Monza Brianza 15. Le strutture aperte sono quasi raddoppiate in poco più di dieci anni e si tratta di una crescita che va di pari passo con la tendenza a cercare cibo genuino, natura, relax e attività all’aria aperta.

Secondo una rilevazione della Coldiretti regionale, il visitatore che va negli agriturismi della Lombardia ha tra i 35 e i 45 anni, in 8 casi su 10 si tratta di famiglie mentre il restante 20% sono coppie.

Tra le realtà che offrono alloggio la permanenza media è di due notti. Gli stranieri, in particolare tedeschi, olandesi e danesi, rappresentano circa il 40% delle presenze negli agriturismi dei laghi lombardi e dell’arco alpino.

La prenotazione on line è sempre più diffusa, per questo – spiega Coldiretti – è arrivata l’App farmersforyou, in versione italiana e inglese, che permette di scegliere gli agriturismi dove poter soggiornare nei più bei paesaggi della campagna italiana, oltre ai mercati di Campagna Amica, alle fattorie e alle botteghe dove poter comprare il vero made in Italy agroalimentare, ma anche i ristoranti che offrono menù con prodotti acquistati direttamente dagli agricoltori.

La domanda agrituristica on line in Lombardia – spiega la Coldiretti regionale – coinvolge per il 90 per cento gli italiani, mentre per quanto riguarda la quota degli stranieri: il 38% è rappresentato da svizzeri e tedeschi, il 18% da inglesi e americani, il 9% dai francesi e a seguire olandesi, belgi, spagnoli e altre nazionalità. Una rete – conclude la Coldiretti regionale – che può contare anche su una nuova mappa on line attiva suwww.lombardia.terranostra.it che permette di geolocalizzare le aziende e di vedere cosa c’è nei paraggi: dai monumenti ai luoghi sacri, dalle bellezze naturali a quelle architettoniche.