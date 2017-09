Matteo Salvini inaugura la nuova sede della Lega Nord

E’ stato Matteo Salvini ad inaugurare la nuova sede della Lega Nord ad Angera.

Il nuovo locale è in via Mario Greppi, in pieno centro ed è dedicato a Fausta Brovelli, storica militante scomparsa nel 2014.

All’inaugurazione hanno preso parte anche il Presidente della Lega Lombarda, Giancarlo Giorgetti, oltre a numerosi sindaci della zona e rappresentati politici del carroccio.