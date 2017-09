Maxirissa alle giostre, quattro identificati

La serata della festa del “Varallino” stava trascorrendo in massima serenità per le diverse centinaia di persone che stavano affollando la zona antistante il santuario dove erano in corso i festeggiamenti civili dell’annuale ricorrenza.

All’improvviso, per una banalità, parrebbe a seguito di un contatto avvenuto durante il gioco su una giostra, un gruppo di persone ha iniziato a discutere e, di lì a breve, si è scatenata una vera e propria rissa.

Una decina le persone coinvolte, nessuna delle quali ha riportato ferite, che al momento dell’intervento dei Carabinieri della Stazione di Galliate, supportati da quelli del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Novara, hanno fatto perdere le proprie tracce.

Le immediate indagini avviate dai militari della Stazione di Galliate hanno consentito, per il momento, di individuare almeno quattro dei partecipanti alla rissa (si tratta di quattro uomini, rispettivamente di 37, 25, 27 e 46 anni, due italiani e due marocchini, tutti pregiudicati e tutti abitanti a Galliate) che sono stati tutti deferiti all’A.G. a conclusione di una prima tranche investigativa.

Le attività dei Carabinieri di Galliate proseguono per identificare le altre persone che hanno preso parte alla rissa.