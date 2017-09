Messa solenne e fuochi d’artificio, il paese fa festa

Luino - fuochi d'artificio 1° luglio 2017 - foto di Laura Olivas

Tutto pronto in paese per la Festa Patronale di San Maurizio. I giorni fissati sono dal 22 al 24 settembre. Si tratta di un appuntamento ultra decennale che ha accompagnato diverse generazioni di solbiatesi, soliti nel ritrovarsi a fare festa insieme nella memoria del Santo Patrono.

Sono due i momenti che hanno storicamente segnato l’inizio e la fine dell’evento, la Santa Messa solenne e lo spettacolo pirotecnico della domenica sera. Naturalmente entrambi i momenti sono stati confermati, ma la festa nel corso degli anni è stata ampliata fino al punto di diventare un vero proprio evento che dura tutto il week end.

IL PROGRAMMA DELL’EDIZIONE 2017

Si inizia il venerdì sera alle 18, con una messa d’apertura in compagnia di tutti i parroci che hanno prestato servizio nella Parrocchia di Solbiate Arno, un’intuizione di qualche anno fa che viene riproposta visto il suo grande successo. A seguito della messa, ci sarà una cena di comunità presso l’oratorio che fa da preludio allo spettacolo (sempre in oratorio) delle ore 21, presentato da Ballafon, una cooperativa multiculturale con soci proveniente di ogni parte del mondo e che ha quest’anno messo in scena lo spettacolo “Siamo tutti sulla stessa barca”, dove si parla di accoglienza e integrazione positiva degli immigrati in Italia.

Il sabato è la giornata con un taglio più “giovanile”, infatti dalle ore 16 sono organizzati in oratorio dei tornei di pallavolo e calcio tra le quattro contrade storiche di Solbiate; tornei che vedranno coinvolti giovani e meno giovani fianco a fianco, in campo nello stesso momento.

A seguire apertura dello stand gastronimico “Solbiate Arnold’s”, che con la sua proposta in stile fast food sazierà chiunque voglia assaggiare le specialità della casa. Alle ore 21, sempre in oratorio, concerto della famosa tribute band “da Zero a Liga”.

La domenica, giornata centrale della Festa, inizia come già annunciato con la Messa solenne delle ore 10 alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle associazioni solbiatesi. Dalle ore 14 alle 23.30 circa, si svolge il grosso dell’evento, che si compone di:

– mercatini di hobbysti ed artigiani

– stand delle associazioni con attività propedeutiche

– stand dei LEGO dove tutti i bambini potranno giocare liberamente con i mattoncini colorati

– 2 maxi scivoli

– corsa con macchine a pedali nel maxi circuito gonfiabile

– pesca e lotteria di beneficenza

Inoltre, verrà riproposta in grande stile la sfilata storica delle quattro contrade. A partire dalle ore 15.30, da 4 differenti postazioni nel paese partirà il corteo di ogni contrada, che si ritroverà poi nella nuova Piazza San Giovanni XXIII alle ore 16. Da li inizia la sfilata per il centro del paese con clusione con danze medievali in oratorio.

La giornata continua con la cena per tutti in oratorio e a seguire lo show comico del mago Max Bunny (finalista di Italia’s got talent), alle 21.Un preludio scintillante al grande epilogo dei fuochi d’artificio, previsti per le 22.45.