Microcosmi al Sacro Monte, tra spettacolo e… multe

volevo segnalarvi come un evento come Microcosmi, che si è svolto ieri nella suggestiva cornice del Sacro Monte, sia stato ben sponsorizzato dal comune di Varese, facendo si che gli agenti della polizia locale di servizio all’evento, in maniera molto solerte alle 22.29 provvedessero a tappeto a multare tutte le auto di chi si trovava in loco e aveva parcheggiato sfruttando i pochi posti a disposizione o lungo le strade senza intralciare traffico e pullman.

I proventi serviranno a finanziare altri eventi del genere, a pagare le ore di servizio agli agenti, o a riparare il contatore dei parcheggi al bivio Campo dei Fiori/Sacro Monte che, nonostante fosse pieno per l’evento segnava più di 100 parcheggi disponibili?

Massimo Loriato

Il Comune di Varese ricorda che era attivo il servizio di trasporto pubblico con navette gratuite dal piazzale dello stadio come avevamo anche riportato in questo articolo

http://www.varesenews.it/2017/08/al-sacro-monte-tra-favole-e-musica-vittorio-cosma-un-incontro-tra-arti/647893/