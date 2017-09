Mille candidati per due posti: al via il concorso per OSS

Mille candidati per due posti. È iniziato questa mattina, mercoledì 20 settembre, nella sede dell’Ata Hotel a Varese il concorso emesso dall’Asst Sette Laghi lo scorso marzo con scadenza il 10 aprile, per trovare due OSS, operatori socio sanitari. Come spesso accade nei bandi del comparto sanitario, le candidature sono oltre mille, per la precisione 1100, anche se poi non tutti si presentano.

Le operazioni sono quindi iniziate questa mattina secondo un modello ormai consolidato dall’azienda ospedaliera che divide a gruppi gli iscritti convocandoli a orari separati.

Chi supererà gli scritti, dovrà affrontare la prova orale : le sessioni inizieranno martedì 3 ottobre.

Come per il concorso per gli infermieri dove le candidature furono oltre 3000 per tre posti, anche in questo caso, l’esame si chiuderà con la creazione di una graduatoria a cui l’azienda attingerà per tutti le prossime assunzioni.