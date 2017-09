Mille euro di multa per la pizzeria d’asporto diventata un “ristorante”

La polizia annonaria ha scoperto che la pizzeria d’asporto era diventata un ristorante: registrata come laboratorio artigianale aveva in realtà organizzato un vero e proprio servizio al tavolo con piatti, posati e bicchieri per mangiare comodamente seduti.

Cosa c’è di male? La licenza concessa non lo consentiva e così è arrivata la multa e sono state avviate da parte del Comune le pratiche per la chiusura dell’attività nel caso in cui non venga regolarizzata e riportata entro i paletti della licenza in possesso dei proprietari.

È quanto hanno verificato gli agenti della polizia annonaria di Gallarate preso un’attività di via Arconati arrivati che hanno effettuato un’ispezione senza trovare le autorizzazioni necessarie, a partire dalla segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

La “trasformazione” da laboratorio di tipo artigianale senza somministrazione in loco a pubblico esercizio comporterebbe, infatti, una serie di adempimenti ulteriori tra i quali la disponibilità di servizi igienici alla clientela nonché di parcheggi. Il Comune fa sapere che tale trasformazione non è masi stata richiesta, dal 2011 quando ha aperto l’attività, e dunque mai nemmeno concessa.

Dal Comune fanno sapere che la violazione accertata, e non contestata immediatamente in quanto emersa successivamente in seguito ad ulteriori accertamenti, comporta una sanzione amministrativa di mille euro e 32 centesimi da pagare entro 60 giorni dalla notifica.