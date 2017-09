Minacce di morte e insulti al sindaco Guzzetti

Lorenzo Guzzetti

Minacce di morte e blocco della pagina Facebook.

Per il sindaco di Uboldo Lorenzo Guzzetti la lettera di replica a una mamma “no-vax” ha avuto pesanti strascichi. È stato lui stesso a denunciare la reazione di quanti si sono sentiti offesi dalle sue parole: « Mi scuso con tutti coloro a cui non ho risposto, sto per provvedere adesso, ma i simpatici novax hanno ben pensato di segnalarmi facendo in modo di subire da Facebook un blocco di 24 ore.

Nel frattempo ho ricevuto, oltre a molti messaggi di solidarietà e ringraziamento (molto belli quelli dei genitori di bimbi diversamente abili che mi ringraziano loro che hanno i figli più esposti) ho anche ricevuto diverse minacce di morte, insulti e auguri che il giorno che avrò un figlio mi muoia.

Direi che sono molto simpatici questi signori.

E anche pericolosi perché se l’altro giorno si dibatteva proprio su questa pagina di “fascismo” e “comunismo” ecco, penso che questa gente sia peggio di entrambe le dittature.

Perchè è una dittatura ideologica e ideale sulla quale dobbiamo vigilare e della quale dobbiamo diffidare.

Ho anche scoperto che questi stessi simpatici amici hanno anche minacciato alcuni di voi che hanno commentato esprimendo le idee simili alle mie, minacciando querele o altro.

Non ascoltateli: sono dei poveretti.

Ringrazio invece il mio amico dottore che mi ha chiamato e che si è reso disponibile per far fare a questi “genitori scellerati” un bel tour di visita in un Ospedale qua dalle mie parti dove potranno vedere cosa può succedere a bambini non vaccinati.

Quello che davvero mi fa scoppiare la vena ancora adesso è l’incapacità di capire che senza vaccini i bambini rischiano di morire, ma rischiano di morire davvero o di restare con gravi forme di disabilità.

Io davvero faccio fatica a capire.

Ringrazio tutti della solidarietà e della stima e chiedo a tutti di non mollare in questa battaglia culturale che dobbiamo portare avanti con tutte le nostre forze.

Lorenzo»