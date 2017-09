Molinari torna titolare nel Varese che sfida il Casale

Borgaro Nobis - Varese 1-1

Ripartire subito. È un imperativo quello per il Varese che domenica ha perso beffardamente il derby con il Como e che si trova a dover affrontare nel giro di tre giorni il primo turno infrasettimanale della stagione: i biancorossi giocheranno (ore 15, mercoledì 13) a Casale Monferrato e dovranno centrare il primo successo in campionato per non rimanere subito nelle retrovie.

«Giocare subito è un bene perché vogliamo riscattarci immediatamente» spiega mister Salvatore Iacolino al termine della rifinitura, svolta martedì mattina sul campo di Albizzate. «Voglio sbilanciarmi – prosegue – Io credo che se dovessimo vincere in Piemonte, poi ci sbloccheremo: condivido quello che domenica ha detto Longobardi quando ha parlato di “scintilla da far scoccare”. Ho grande fiducia nel mio gruppo, andiamo a Casale per provare a vincere».

Iacolino però mette in guardia i suoi, ricordando che lo scorso anno il “Natale Palli” fu fatale sia ai biancorossi di Baiano (esonerato subito dopo) sia al Cuneo, prima che il tecnico siciliano venisse richiamato sulla panchina della squadra che poi vinse il torneo. Per scardinare la difesa nerostellata, il Varese tornerà a cambiare modulo: arrivederci al 4-3-3 (che però resta tra le armi utilizzabili) e ritorno alle due punte con Molinari accanto a Longobardi, come era accaduto a Borgaro Torinese.

Varese - Como 0-1

Longobardi: «Facciamo scoccare la scintilla»

El Pincharratas di La Plata (foto in alto) dovrà essere la soluzione principale alla sterilità offensiva del Varese (un gol in 180′, con un difensore) e sembra mostrare una condizione in crescita. Alle spalle delle punte, tra l’altro, ci sarà Nicolò Palazzolo, punta avanzata di un rombo di centrocampo confermato, con Magrin al centro, Zazzi a sinistra e Monacizzo a destra. Dalla panchina quindi – salvo cambi di programma – sia Rolando sia Repossi. Invariata, rispetto al derby, la difesa ancora orfana di Ferri (ultima giornata di squalifica) e Ghidoni (che sta recuperando dall’infortunio) e cioè delle principali alternative nei ruoli di centrale e di terzino.

Il Casale, al pari dei biancorossi, non è certo partito con il passo giusto: sconfitta casalinga all’esordio contro il Chieri (1-3), pareggio per 2-2 sabato a Castellazzo Bormida. In entrambe le gare è andato in rete l’ex Pro Patria Roberto Cappai, che si candida a essere il cliente più ostico per Bruzzone e soci. In panchina non ci sarà il tecnico, l’esperto Ezio Rossi, squalificato per un turno. I nerostellati hanno 24 ore di riposo in più rispetto al Varese, ma Iacolino non è preoccupato: «Non penso patiremo questa situazione: siamo ancora a inizio stagione, non è questo che farà la differenza.

#DIRETTAVN

La partita di Casale sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso un liveblog aperto da martedì, nel quale trovate classifiche, notizie, curiosità e i sondaggi-pronostico prepartita. Per intervenire in diretta è possibile usare gli hashtag #direttavn e #casalevarese su Twitter e Instagram; il live è raggiungibile CLICCANDO QUI.