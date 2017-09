Mondiali: Micheletti e Cesarini, vittorie in batteria

foto varie di canottaggio

Sono iniziati nel migliore dei modi i Mondiali di canottaggio di Sarasota (USA) per due degli atleti varesini più attesi, Andrea Micheletti e Federica Cesarini, che nella regata d’esordio delle rispettive specialità hanno centrato il primo posto, avanzando così sul “tabellone” iridato. Passerà invece dai recuperi l’avventura di Ilaria Broggini e Veronica Calabrese.

CESARINI: È FINALE

C’è già una finale targata Varese sulle acque della Florida: è quella del quattro di coppia leggero femminile sul quale è impegnata la giovane Federica Cesarini (seconda da sinistra / foto Perna-Canottaggio.org). La gaviratese (insieme a Asja Maregotto, Paola Piazzolla e Giovanna Schettino) ha vinto con autorità la propria batteria: Italia guardinga fino a metà gara, poi autrice di un attacco che ha permesso di staccare Australia, Cina e Thailandia. Per le azzurre anche il miglior tempo assoluto, considerando tutte le batterie: le speranze di medaglia non mancano (la barca non è tra quelle “olimpiche”) ma ci sono diverse rivali che valgono gli stessi tempi di Cesarini e compagne.

MICHELETTI: SEMIFINALE IN TASCA

Le acque del Nathan Benderson Park sono state dolci, in avvio, anche per Andrea Micheletti, capovoga del quattro di coppia leggero, anche questo “non olimpico”. Il quartetto dell’Italia (con Matteo Mulas, Catello Amarante e Martino Goretti) ha duellato con la Cina fino a oltre i 1000 metri, ma poi ha piazzato un’accelerazione che ha permesso di staccare i rivali di oltre 3″ sulla linea di arrivo e di blindare così il passaggio diretto del turno. A seguire Ungheria, Australia e i padroni di casa degli USA. La barca di Micheletti ora dovrà affrontare la semifinale con i favori del pronostico prima di arrivare alla regata per le medaglie.

ILARIA E VERONICA, ROTTO IL GHIACCIO

Esordio mondiale assoluto per Ilaria Broggini e Veronica Calabrese, le due giovanissime della Canottieri Gavirate che hanno l’onere e l’onore di formare l’equipaggio del “due senza” senior femminile, imbarcazione olimpica. Nella prima gara iridata le due rossoblu hanno chiuso al quarto posto una batteria dominata da USA e Danimarca. Ilaria e Veronica hanno comunque convinto, restando a lungo in terza posizione e chiudendo un gradino più giù (superate dall’Irlanda) per aver risparmiato un po’ di energia, visto che a quel punto il piazzamento non aveva importanza in termini di qualificazione.

Ai recuperi andrà anche il “due con” maschile di Mancini e Abbagnale con timoniere il varesino Riccardo Zoppini: per loro il terzo posto nella batteria di qualificazione.