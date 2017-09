Monza e Legnano, due test per la UYBA

Il primo giorno di lavoro della Uyba

Settimane di preparazione intensa per le ragazze della Unet E-Work Busto Arsizio, che si stanno allenando in vista dell’inizio del campionato di Serie A1 femminile, in calendario il 15 ottobre.

In attesa di Valentina Diouf, che nei prossimi giorni inizierà a lavorare individualmente e che si unirà al gruppo nella prossima settimana (dopo l’esclusione dalla Nazionale), lo staff biancorosso ha programmato due allenamenti congiunti, entrambi al Palayamamay, il primo mercoledì 13 con la Saugella Monza e il secondo 15 contro la Sab Grima Legnano. In entrambi i casi si tratta quindi di partitelle non ufficiali, alle quali però potrà partecipare il pubblico con ingresso libero.

Mentre in palestra si continua a sudare, continua la vendita degli abbonamenti per la stagione 2017-2018, con oltre 900 tessere già staccate. Definito infine il programma del precampionato per le ragazze di Mencarelli che, strada facendo, inseriranno nel gruppo anche le giocatrici straniere, attese nelle prossime settimane.

Mercoledì 13 settembre: allenamento congiunto con il Saugella Team Monza (PalaYamamay – dalle 16 alle 18:30, ingresso libero)

Venerdì 15 settembre: allenamento congiunto con la Sab Grima Legnano (Palayamamay – dalle 16 alle 19, ingresso libero)

21 e 24 Settembre: trofeo Bellomo con Legnano, Brescia e Club Italia.

30 settembre e 1 ottobre: trofeo Valchiavenna con Novara, Conegliano e Monza

7 e 8 ottobre a Novara: trofeo Ferrari con Novara, Conegliano e Modena.