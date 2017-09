Morosoccer 2017: tre giorni di divertimento, ottimo cibo, fiumi di birra e solidarietà

Foto varie

Tre giorni di divertimento, ottimo cibo, fiumi di birra e solidarietà.

Si è conclusa con una spettacolare domenica di sole l’edizione 2017 di “Morosoccer, la sagra del calcio”, il torneo di calcio a 7 in salsa barbeque organizzata dalla Asd Bidone. I panini speciali sono piaciuti moltissimo, così come la birra, le crêpes e tutto il resto.

Il risultato più rilevante, al di là dei tornei sportivi, è quello della lotteria benefica in favore del Millepiedi onlus: sono ben 6 mila gli euro donati grazie ai biglietti venduti. Per i premi estratti, c’è la possibilità di consultare il sito o la pagina Facebook dei Bidone e scrivere asdbidone@gmail.com: c’è tempo fino al 30 ottobre per ritirarli. Ottimo anche il risultato del torneo di burraco organizzato in favore dell’Apd Vharese: 13 coppie si sono sfidate e hanno permesso di raccogliere più di 400 euro che contribuiranno al pagamento della stagione di nuoto dei ragazzi del Varese con l’h.

Il torneo di calcio l’ha vinto il Sacro Monte di mister Tiziano Caragnano, con una squadra a grande predominanza peruviana: miglior giocatore del torneo è stato Dama Rudjan, miglior portiere Mattia Magni degli “Abbottonati” secondi classificati e capocannoniere con ben 9 reti bomber Antony Ata della Gazzetta del Csi, quarta classificata (sul terzo gradino del podio il Dream Team). Clima splendido per il torneo dedicato ai bambini, con i piccoli guidati da Paola Florio, Francesco Macchi e Antonio Gigliano che si sono divertiti e hanno corso e giocato in una domenica mattina divertente e partecipata. Il torneo di basket 3vs3 è stato vinto dagli “Io”, con mvp ancora una volta a Mattia Frattini.

Sabato pomeriggio c’è stato Malto Gradimento, il contest dedicato ai birrai casalinghi, vinto da Donato Graziano di Pesaro con la birra “Hoppy Saison”, giudicata la migliore delle 35 in lizza valutate da Stefano Baladda di UniBirra, Andrea Belloni di InCircolo, Alessandra Di Dio (beerwriter), Gianni Foieni di Happy House Beer, Daniele Martinello di The Wall e Aldo Scutteri di Bi Birre e Bistrot, coordinati da Damiano Franzetti, ideatore e anima di Malto Gradimento.

Un successo, insomma, per la Asd Bidone e per tutta Morosolo, che si prepara alla festa del paese.