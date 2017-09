Mozart ricompare nel tempo degli smartphone

musica classica

Sabato 16 settembre alle 16, nel Centro Culturale Concordia di Arsago Seprio, andrà in scena “L’altro Mozart” per attore e nove strumenti a fiato, su testo di Alessia Todeschini e con musiche di Marco Marzi.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito e rivolto principalmente agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, sarà un’occasione per riscoprire la figura del grande compositore salisburghese in una chiave del tutto insolita, più vicina alla vita quotidiana e alle esperienze dei “millennials”, i ragazzini di oggi.

L’esecuzione musicale sarà affidata ai docenti della Scuola di musica del Corpo Musicale di Arsago Seprio, sotto la bacchetta del Maestro Mirco Garzonio, mentre, sul palcoscenico, toccherà all’attore Michele Di Giacomo dare vita alla pièce di Alessia Todeschini, curatrice anche della regia.

Nico, il protagonista della storia, è un ragazzino di oggi. Pronipote di decima generazione del grande Mozart è ossessionato dalla gigantesca figura del suo illustre avo verso il quale, a causa di pessimi insegnanti che gli hanno fatto detestare la musica, nutre un opprimente senso di inferiorità. Ma il genio austriaco gli appare e diventa suo amico. Il compositore racconterà la sua vita confidando a Nico anche i suoi problemi e le sue difficoltà. Ormai conquistato, il ragazzino finirà per amare l’affascinante mondo della musica (photo credit qui).

A dare corpo al testo di Alessia Todeschini sarà la suggestiva musica di scena di Marco Marzi, composta da brani inediti e dall’adattamento di alcuni temi mozartiani, eseguiti da nove strumenti a fiato e percussioni (flauto, oboe, clarinetto in sib, fagotto, tromba in sib, corno in fa, trombone, tuba, timpani, vibrafono e glockenspiel).

M° MIRCO GARZONIO

Nato a Somma Lombardo, diplomato in saxofono presso il conservatorio “G. Verdi” di Como sotto la guida della professoressa Giuseppina Levato.

Si è diplomato in musicoterapia al C.E.M.B. di Milano ed ha svolto dei master di specializzazione sotto la guida del Dott. Prof. Rolando Benenzon fino al quinto livello.

Ha conseguito il diploma First Concert Certificate di Sassofono ed ha vinto il premio “Exhibition Awards 2003 – Music” per la miglior valutazione europea presso il “Trinity College” di Londra. Ha partecipato a Master Class di saxofono tenuti dal Prof. Mario Marzi.

Ha studiato direzione d’orchestra con il prof. Fabrizio Tallachini. Ha partecipato ai corsi estivi di direzione d’orchestra tenuti a Todi dal M° F. Dorsi, dove ha diretto l’Orchestra da Camera di Terni, ha partecipato ai corsi ABRSM di direzione d’orchestra tenuti dal M° Fabrizio Dorsi ad Acqui Terme nel 2017, nell’aprile 2014 ha diretto presso il Teatro Fondazione Cariplo di Milano sede dell’ Orchestra Verdi nella rassegna “A Tutta Banda” organizzata dal M° Donatella Azzarelli.

È membro del “Ensamble des Saxophones” diretto dal M° Giuseppina Levato del Civico Liceo di Varese in qualità di Sax Baritono.

Collabora con l’Orchestra di fiati della Svizzera Italiana, con la Civica Orchestra di Fiati di Milano quale sax baritono ed è primo sax tenore presso la Civica Filarmonica di Lugano.

E’ insegnante della classe di Sassofono presso: la Filarmonica Paganelli79 di Cinisello Balsamo, il Corpo Musicale Cassanese di Cassano Magnano, del Corpo Musicale Arsago Seprio, oltre a svariate altre accademie musicali bandistiche e non in Provincia di Varese e Milano.

Ha l’incarico di Direttore Artistico dal gennaio 1999 presso il Corpo Musicale di Arsago Seprio e dal febbraio 2008 presso il Corpo Musicale “Cassanese” della città di Cassano Magnago.

MICHELE DI GIACOMO

Nato e cresciuto a Cesena.

Si diploma come attore alla Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano nel 2005.

Collabora col maestro Massimo Castri all’interno di ERT, attraverso un percorso di perfezionamento e spettacoli, tra i quali “Così è se vi pare” e “La presidentessa”.

E’ Mark Renton in “Trainspotting” di Sandro Mabellini, Trelkovsky ne “L’inquilino del terzo piano” di Claudio Autelli, Il figlio nei “Sei personaggi in cerca d’autore” di Giulio Bosetti ed Eugenio nella “Bottega del Caffè” di Giuseppe Emiliani. Lavora tra gli altri coi registi: Daniele Salvo, Massimo Navone, Maurizio Schmidt, Marco Plini, Bruno Fornasari, Claudio Autelli, incontrando varie realtà produttive dal Teatro Carcano, all’INDA, al Teatro Filodrammatici, alle giovani compagnie Dionisi, Incauti e Lab121.

Viene premiato nel 20011 col Premio alla creatività Elisabetta Turroni per lo spettacolo “Freddo” di Lars Noren, prodotto da ERT.

Lavora al cinema con Silvio Soldini e in televisione per fiction, sit-com e pubblicità con Tescari, Recchia, Sibaldi e Alessio Fava.

Nel 2015 fonda a Cesena la Compagnia ALCHEMICO TRE con cui realizza gli spettacoli: “In Trincea”, testo con cui vince il Premio Speciale 100 anni dalla Grande Guerra nel “Premio Giovani Realtà del Teatro 2014”, “Renato Serra, il letterato in trincea” e il monologo “Le Buone Maniere. I fatti della Uno Bianca” prodotto da ERT, Cantiere Moline 2015/16.

E’ laureato presso l’ALMA MATER di Bologna in Lettere Moderne con 110 e lode.

Marco Marzi nato a Melegnano (Mi), diplomato in clarinetto presso il Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano sotto la guida dei Maestri Ariosto Prisco e Vincenzo Canonico. Vincitore di tre borse di studio, ha studiato Flauto Traverso, Organo, Composizione, Orchestrazione, Strumentazione per Banda e Direzione d’orchestra. Ha collaborato come strumentista con “l’Orchestra a Fiati del Comune di Milano”, l’orchestra “I Pomeriggi Musicali” di Milano, e come solista o componente di formazioni cameristiche e complessi musicali presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano, la Piccola Scala e la Casa della Cultura. Dal 1984 al 1993 è stato direttore stabile dell’Orchestra Stabile “Città di Melegnano”. E’ stato insegnante titolare del Corso di Orientamento Musicale Bandistico di Melegnano dal 1975 al 1983 e Direttore Didattico dei Corsi di Orientamento e Perfezionamento Musicale “Agostino Reati” di Melegnano (presso la Scuola Sociale – Accademia delle Arti) dal 1987 al 1993. Per 11 anni ha occupato il posto di Organista e Maestro di coro presso la Basilica Minore di S.Giovanni Battista in Melegnano; tuttora è Organista e Maestro di coro presso la Parrocchia SS.Giacomo e Cristoforo di Cerro al Lambro (Mi). Attualmente insegna Educazione Musicale presso la Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “P.Frisi” di Melegnano ed è Direttore artistico e musicale del Complesso Strumentale “Hortus Harmonicus” e della Salon Orchestra “Nuove Armonie”.

Seprio CMA Orchestra

Oboe: Giuliana Zanoni; Flauto traverso: Chiara Brusa; Clarinetto sib: Giovanni Dall’Ara; Fagotto: Giuliano Mandonico; Tromba: Tiziano Giaretta; Corno in fa: Angelo Orsini; Trombone: Francesco Negrisolo; Tuba: Francesco Guerrieri; Timpani – Vibrafono – Glockenspiel – Percussioni: Diego Guaglianone