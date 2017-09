Museo Maga: ultimi giorni per il corso di formazione degli insegnanti

pittori, quadri, dipinti, sculture

Il Dipartimento educativo è una delle sezioni più attive del MA*GA di Gallarate che alla didattica dedica una particolare attenzione. Ne è prova il corso di formazione per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, che si tiene in questi giorni – fino a sabato 9 settembre – negli spazi di via De Magri. In questa settimana si sono tenuti workshop di pedagogia radicale in cui si sono proposti esercizi ideati da artisti con l’obiettivo di innescare e praticare la libera creatività o lezioni sulle vetrate contemporanee, ovvero come ideare, comporre e costruire queste particolari manufatti artistici.

Il corso si concluderà sabato 9 settembre con il viaggio di formazione a Venezia e la visita alla Biennale d’Arte, in compagnia del personale scientifico del MA*GA. È stata prorogata fino al 29 ottobre, la mostra GLOBAL LEARNING. Pratiche artistiche e attività educative al MA*GA.

L’esposizione presenta alcuni tra le opere e i progetti realizzati al MA*GA durante i workshop condotti e curati dagli artisti – Francesco Bertocco, Stefano Cagol, Andrea Caretto e Raffaella Spagna, Roberto Fassone, Ettore Favini, Alessandra Ferrini, Jacopo Miliani, Cesare Pietroiusti, Valerio Rocco Orlando, Luca Trevisani, Enzo Umbaca – invitati a collaborare con gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, le Accademie, gli insegnanti.

Museo MA*GA

Gallarate (VA), Museo MA*GA (via E. De Magri 1)

Orari: Lunedì chiuso. Martedì-venerdì, 10.00|18.30 sabato e domenica, 11.00|19.00

Ingresso: € 7,00 intero. € 5,00 ridotto per studenti fino ai 26 anni, over 65, tesserati FAI – Fondo Ambiente Italiano e residenti in Gallarate.

Gratuito per i minori di 14 anni, disabili che necessitano di accompagnatore , accompagnatore del disabile; dipendenti MiBACT; accompagnatori e guide turistiche Regione Lombardia, 1 insegnante ogni 10 studenti, membri ICOM, soci AMACI; giornalisti accreditati, giornalisti con tesserino in corso di validità.Informazioni: Tel. +39 0331 706011; info@museomaga.it; www.museomaga.it