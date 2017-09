“Musica cultura”, la rassegna inaugurata da Van De Sfroos

Concerto del cantante laghe allo stadio San Siro di Milano del 9 giugno 2017

La rassegna Manzoni Cultura inaugura la sua 4° edizione con un cartellone inedito capace di appassionare un pubblico in costante crescita, curioso ed eterogeneo. Dalla musica al cinema, passando per lo sport e il teatro, sono otto gli appuntamenti coni volti noti che si sottoporranno alle interviste dell’eclettico artista Edoardo Sylos Labini, ideatore della rassegna, che per l’occasione smetterà i panni dell’attore per indossare quelli del conduttore in un avvincente faccia a faccia accompagnato da immagini, video inediti e musiche live di Alice Viglioglia. Non mancheranno le incursioni OFF del direttore de IlGiornaleOFF.it Giovanni Terzi, media partner della rassegna, e la partecipazione attiva del pubblico chiamato ad interfacciarsi con gli ospiti.

“Anche quest’anno il Manzoni Cultura presenta un programma vario e ricco – spiega Edoardo Sylos Labini, ideatore della rassegna – Tanti sono i grandi nomi della cultura italiana che si racconteranno in modo inconsueto, spontaneo e sincero. Musica, spettacolo, sport e creatività, con un focus sull’attualità, saranno i temi principali che legheranno i protagonisti della rassegna al grande pubblico con il quale condivideranno emozioni, curiosità e performance dal vivo. Importante novità di questa edizione è la suggestiva location presso il Mondadori Megastore di Piazza Duomo che, insieme al Teatro Manzoni, accoglierà gli ospiti”.

Ben due saranno infine i luoghi deputati a raccogliere le storie, le rivelazioni e gli aneddoti dei personaggi più amati del mondo della cultura: il palcoscenico del Teatro Manzoni di Milano, trasformato per l’occasione in un salotto, e il terzo piano del Mondadori Megastore di Piazza Duomo, grazie alla nuova partnership con Mondadori Store, il network di librerie del Gruppo Mondadori. “Abbiamo trovato nella rassegna Manzoni Cultura un progetto che si sposa con la nostra mission, quella di favorire la diffusione di cultura ed emozioni. Il nostro Megastore di piazza Duomo, punto di riferimento a Milano anche per la sua ricca offerta di eventi che spaziano dalla letteratura all’arte contemporanea, diventa ora anche teatro, grazie a un format nuovo che alterna otto appuntamenti, al Teatro Manzoni e in libreria. Sarà l’occasione per scoprire grandi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Un’iniziativa che speriamo possa piacere al pubblico e che vorremmo esportare anche in altre città italiane”, ha dichiarato Francesco Riganti, direttore marketing di Mondadori Retail.

Ad aprire la rassegna, lunedì 2 ottobre alle 20.45, sarà Davide Van De Sfroos che incontrerà il pubblico al Teatro Manzoni. Ospite d’eccezione, reduce dal grande successo al Meazza che ha entusiasmato oltre 20 mila fan accorsi per ascoltare le ballate blues in dialetto comasco, Davide Bernasconi, in arte Van De Sfroos, è una delle voci più originali della scena musical-letteraria italiana. “Cantastorie”, chitarrista e scrittore con forti radici culturali ha vinto due Premi Tenco e si è classificato quarto a Sanremo 2011. Gli appuntamenti proseguono con il popolare artista napoletano Vincenzo Salemme che il 18 dicembre si rivelerà al pubblico del Manzoni in occasione dello spettacolo teatrale Una festa esagerata…! Dopo aver lavorato al fianco di Eduardo De Filippo, si è avviato ad una brillante carriera segnata da grandi successi.

Ad inaugurare il nuovo anno sarà l’atleta pluripremiato Alex Zanardi, l’8 gennaio. Alcuni anni dopo l’esordio nella Formula 1, l’automobilista bolognese subisce un grave incidente che gli costa l’amputazione delle gambe. Esempio di inaudita forza e positività, debutta nel paraciclismo dove consegue numerosi titoli mondiali. A chiudere gli appuntamenti nel salotto meneghino sarà la donna più influente e temuta dal web italiano, la scrittrice Selvaggia Lucarelli, accompagnata per l’occasione dal musicista Lorenzo Biagiarelli, il 12 marzo.

Ma la rassegna prosegue parallelamente nell’affascinante spazio al terzo piano del Mondadori Megastore di Piazza Duomo dove verranno indagati i retroscena degli spettacoli in programma al Manzoni raccontati direttamente dalle parole degli artisti in scena. Si inizia il 22 novembre con Ambra Angiolini che da icona della trasmissione cult Non è la rai veste i panni di moglie obbediente nel coinvolgente spettacolo La guerra dei Roses di Warren Adler, a fianco dell’attore vicentino Matteo Cremon impegnati in una commedia straordinaria, raffinata e caotica al tempo stesso sotto la regia di Filippo Dini.

L’1 febbraio sarà il turno dello scrittore, giornalista e storico italiano Giordano Bruno Guerri, Presidente del Vittoriale degli Italiani,che ribadisce il suo interesse per i grandi personaggi del passato patrocinando lo spettacolo teatrale D’Annunzio Segreto di Edoardo Sylos Labini. Gli appuntamenti proseguono l’11 aprile con una delle coppie più amate e apprezzate del panorama italiano: dopo vent’anni Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia tornano insieme nello spettacolo Non mi hai più detto ti amo commedia agrodolce scritta e diretta da Gabriele Pignotta. Infine il 9 maggio sarà la volta del conduttore televisivo e attore Corrado Tedeschi, protagonista di Quel pomeriggio di un giorno da star, commedia di Gianni Clementi diretta da Ennio Coltorti, che chiuderà la rassegna. Oltre a Mondadori Store, main sponsor, si rinnova per il quarto anno consecutivo la collaborazione con Elior e, da quest’anno, anche con Unibell, partner ufficiali della rassegna.

PROGRAMMA

2 OTTOBRE 2017 – ORE 20.45

DAVIDE VAN DE SFROOS

Teatro Manzoni – Posto unico € 10

Una delle voci più originali della scena musical-letteraria italiana, Davide Van De Sfroos è vincitore di due Premi Tenco. Celebre per i testi in dialetto comasco, il “cantastorie” ha entusiasmato gli spettatori in un concerto-evento a San Siro.

22 NOVEMBRE 2017 – ORE 18.30

AMBRA ANGIOLINI e MATTEO CREMON

Mondadori Megastore – Ingresso libero

Da icona della trasmissione cult Non è la rai a moglie obbediente nel coinvolgente spettacolo La guerra dei Roses di Warren Adler, che la vede protagonista a fianco dell’attore vicentino Matteo Cremon di una commedia straordinaria, raffinata e caotica al tempo stesso

18 DICEMBRE 2017 – ORE 20.45

VINCENZO SALEMME

Teatro Manzoni – Posto unico € 10

Napoletano, Vincenzo Salemme è attore, autore, regista teatrale e cinematografico, sceneggiatore e doppiatore. Dopo aver lavorato al fianco di Eduardo De Filippo, si è avviato ad una brillante carriera segnata da grandi successi.

8 GENNAIO 2018 – ORE 20.45

ALEX ZANARDI

Teatro Manzoni – Posto unico € 10

Fin da piccolo Alex Zanardi sogna la Formula 1 e rende realtà il suo sogno. Alex vince, ma nel 2001 il destino gli tende un agguato: subisce l’amputazione delle gambe. Si rialza, vince ancora. Ora è plurimedagliato ed è un mito.

1 FEBBRAIO 2018 – ORE 18.30

GIORDANO BRUNO GUERRI

Mondadori Megastore – Ingresso libero

Scrittore, giornalista e storico italiano, Giordano Bruno Guerri, Presidente del Vittoriale degli Italiani, ribadisce il suo interesse per i grandi personaggi del passato patrocinando lo spettacolo teatrale D’Annunzio Segreto di Edoardo Sylos Labini.

12 MARZO 2018 – ORE 20.45

SELVAGGIA LUCARELLI

Teatro Manzoni – Posto unico € 10

Scrittrice, editorialista, protagonista in tv, Selvaggia Lucarelli è la donna più influente e temuta del web italiano. Con Rizzoli ha pubblicato Che ci importa del mondo e Dieci piccoli infami. Accompagna la serata il musicista Lorenzo Biagiarelli.

11 APRILE 2018 – ORE 18.30

LORELLA CUCCARINI e GIAMPIERO INGRASSIA

Mondadori Megastore – Ingresso libero

Una delle coppie più amate e apprezzate del panorama teatrale italiano. Dopo vent’anni Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia tornano insieme sul palcoscenico con lo spettacolo Non mi hai più detto ti amo commedia agrodolce scritta e diretta da Gabriele Pignotta.

9 MAGGIO 2018 – ORE 18.30

CORRADO TEDESCHI

Mondadori Megastore – Ingresso libero

Protagonista insieme a Brigitta Boccoli di Quel pomeriggio di un giorno da star, commedia di Gianni Clementi diretta da Ennio Coltorti, Corrado Tedeschi è da sempre diviso tra la passione per il calcio e il teatro.