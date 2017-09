Musicisti emergenti si sfidano al Pion Festival

Lavena Ponte Tresa notte - foto Laura Olivas

A partire da venerdì primo settembre a domenica 3 settembre, presso il parco di Villa Pion a Lavena Ponte Tresa, si svolgerà la seconda edizione del Pion Festival Music Art&food. Il festival voluto l’amministrazione, nasce dalla collaborazione tra l’assessore alla cultura Valentina Boniotto, la Proloco, l’associazione di promozione sociale-musicale Bips di Varese e l’associazione Promoearte.

Musica sin dal primo pomeriggio con il contest “Bips Recording” sul palco band e solisti emergenti del territorio si sfideranno per vincere due giorni di registrazioni presso il BIPS studio di Varese. A valutare le performance ci sarà una giuria di esperti composta da musicisti, produttori, insegnanti e giornalisti.

I live serali, seguiti dal dj set, vedranno sul palco a partire da venerdì 1 settembre alle 21 le Shooting Stars, cover band nata dalla sinergia di cinque musiciste (Giulia Dagani, Roberta Raschellà, Alessia Castelli, Daniela Marelli, Fiamma Cardani). Le Shooting Stars caricano con polvere da sparo (da qui “shooting” interpretato come “sparare”) le loro esecuzioni live, dissolvendo i canoni delle stelle (stars) del rock a cui disobbediscono. Ognuna delle componenti della band mantiene il proprio stile e questo, lungi

dall’esserne limite, è la sintesi finale di diverse importanti esperienze e collaborazioni: hanno infatti calcato palchi importanti (come The Voice of Italy, Che tempo che fa, Rolling Stone, Alcatraz, Festival Show etc.), accumulando una buona esperienza live che arricchisce ulteriormente il loro spettacolo.

Sabato 2 settembre (ore 21) è la volta di Simona Salis che presenterà in anteprima per Ponte Tresa dell’album “Nomi” in uscita il prossimo ottobre. Pop d’autore dalle sonorità etniche ed elettroniche che miscela la lingua madre, il sardo, all’italiano. Cantautrice Varesina d’adozione ha all’attivo due album che hanno vinto diversi premi e che l’hanno portata sui palchi italiani, Europei sino in Australia e Tasmania.

Alle 22 salirà sul palco la band Eins Zwei Polizei, con un tributo ai Police che viaggia sul tempo della batteria di Ivan

Ciccarelli, Varesino noto per le sue collaborazioni con i grandi della musica italiana ed estera Eugenio Finardi, Antonella Ruggiero, 883, Rossana Casale, Colonna e Gambale, Jovanotti, per nominarne alcuni alla chitarra Silvio Masanotti da molti anni nella band e nelle collaborazioni agli arrangiamenti di Samuele Bersani e Pacifico ecc. e alla voce e basso Guido Block , se chiudi gli occhi vieni trasportato in un vero live dei Police grazie al suo timbro vocale molto simile a quello di Sting e alla passione che i componenti della band nutrono per il gruppo inglese. Anche per Guido B. non mancano le grandi collaborazioni: Papa Winnie, Graham Bonnet, Dario Mollo, Cesareo.

Domenica 3 settembre alle 21 toccherà agli Uniposka band nata nel 2007 sulle sponde del Lago Maggiore. Le sonorità punk-rock degli inizi vengono presto mescolate alla matrice Ska dei gruppi italiani di fine anni ’90. Autoprodotto l’esordio in studio del gruppo del 2010 “C’è Poska Per te”. Segue una crescita rapida in termini di attenzioni e pubblico all’interno della provincia di Varese (e non solo) con numerosi live. Segue nel 2013 il disco La falsa versione dei fatti nel 2015 Metempsicosi.

Di contorno la street food organizzata dall’associazione Promoearte garantisce un offerta eccellente e variegata di pietanze nazionali e internazionali, gonfiabili e animazione per i bambini, bancarelle artigianali, eventi di contorno.

Performance live della pittrice Varesina Daniela Nasoni che dipingerà dal vivo un pannello 3×2 dedicato al Pion Festival da donare al Comune di Ponte Tresa.