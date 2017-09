Nasce il Piccolo Coro Valcuvia

Foto varie

Partirà, in Valcuvia, tra pochi giorni una nuova interessante iniziativa che vedrà coinvolti i bambini: nasce infatti ad Azzio il Piccolo coro Valcuvia.

Si tratta di un progetto che ha inizio nel settembre 2017, quando la musicista veneziana Margherita Gianola Mascioni si trasferisce in Valcuvia, portando con sé una lunga esperienza musicale di didattica con i bambini della sua città, e desiderando di metterli a disposizione della Comunità della Valcuvia. Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Azzio e all’ospitalità della Scuola Primaria, l’iniziativa si può concretizzare.

Unico nel territorio per programmi e attività, comprende un repertorio dedicato soprattutto a brani composti per i bambini, con particolare predilezione per le canzoni dello Zecchino d’Oro e selezioni Disney, ma anche con adattamenti di brani gospel e di musica pop.

Il Piccolo coro Valcuvia entrerà a far parte della Galassia dell’Antoniano, un’associazione di cori di bambini, con a capo l’Antoniano di Bologna.

Le prove sono settimanali e si svolgono ogni giovedì dalle 16.45 alle 17.30 presso la Scuola Primaria di Azzio. Giovedì 21: lezione di prova; 12 ottobre: inizio del corso (INFO: Margherita Gianola Mascioni 347/1493582 – piccolocorovalcuvia@gmail.com)

Tutti sono invitati a provare.

In concomitanza con il Piccolo Coro Valcuvia, Margherita Gianola Mascioni ha ideato anche la nascita di un coro gemello: il Piccolo coro Rosetum di Besozzo, che prende il nome dall’Istituto Rosetum nel quale la musicista insegna e che sarà la sede del coro. Qui le prove saranno il mercoledì alle 16.15.Mercoledì 20: lezione di prova; 11 ottobre: inizio del corso (INFO: Segreteria Istituto Rosetum 0332/970800).

Entrambi i cori saranno gemellati con il Piccolo coro di Venezia, con il quale nel prossimo futuro saranno programmati concerti insieme, uniti dal messaggio artistico, pedagogico e solidale dato dal Piccolo Coro dell’Antoniano.

Altre info: https://piccolicori.com/