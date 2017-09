Nascondeva in casa 15 kg di eroina, in manette 43enne

hashish cocaina eroina marijuana

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Saronno e della Stazione di Caronno Pertusella hanno arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente un 43enne albanese, residente da anni in Italia, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo nascondeva in una villa indipendente di Lazzate (MB) 15 chilogrammi di eroina e duecento grammi di marijuana.

I militari lo hanno intercettato e perquisito in Caronno Pertusella, via Lazzaretto, durante un servizio di controllo del territorio, mentre si trovava alla guida di un’auto di grossa cilindrata: nella fibbia della cintura nascondeva alcune dosi di eroina, probabilmente destinate alla piazza di spaccio Saronnese.

Dopo averlo condotto in caserma, i Carabinieri scoprivano che la residenza da lui dichiarata non coincideva con l’indirizzo risultante da alcuni documenti rinvenuti nel veicolo. Seguendo le indicazioni risultanti dai documenti i militari arrivavano ad una villetta di Lazzate (MB), sorvegliata da due feroci pitbull.

Le operazioni di perquisizione all’interno della villa consentivano quindi di rinvenire, in un armadio della camera da letto, un sacchetto in plastica contenente 200 grammi di marijuana, mentre all’interno di un frigorifero in cantina, un sacco contenente 15 chilogrammi di eroina.

Trovati nell’appartamento anche materiale per il confezionamento e una bilancia. Da una prima stima, il valore della sostanza sequestrata avrebbe garantito un guadagno di quasi 500mila euro.

L’uomo è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Saronno ed accompagnato presso la Casa di Circondariale di Monza, dove nei prossimi giorni sarà interrogato dal Giudice.