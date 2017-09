Domenica intensa con Nature Urbane tra arte e paesaggio

Il festival Nature Urbane propone un weekend intenso di appuntamenti, tra cui una serie di percorsi suggestivi tra arte e natura. Percorsi storico-naturalistici e di archeologia industriale alla scoperta del territorio, tra paesaggi mozzafiato, antichi cammini, testimonianze storiche e artistiche, peculiarità botaniche e osservazioni astronomiche ed oasi incontaminate di pace e di tranquillità.

DOMENICA 1 OTTOBRE ore 09:00 – SENTIERO DELLE PIZZELLE

Ritrovo alle ore 8.45 in piazzale Pogliaghi, Sacro Monte.

Descrizione itinerario

Da piazzale Pogliaghi al Monte Tre Croci passando dalla ex stazione della Funicolare e dal Grande Albergo Campo dei Fiori. E poi ancora il Piazzale della Batteria, il Pratone e la Punta di Mezzo. Discesa a ritroso fino a Piazzale Belvedere.

Percorso turistico, durante il quale saranno spiegati geomorfologia del territorio, aspetti paesaggistici e storici.

Dislivello: mt. 280

Si consiglia abbigliamento adatto alla stagione, scarponcini o pedule, facoltativi bastoncini telescopici.

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma in funzione delle condizioni meteo e della preparazione dei partecipanti.

Prenotazione obbligatoria, massimo 30 persone.

In collaborazione con il CAI Varese – Gruppo Senior e Parco del Campo dei Fiori.

____________________________

Ore 10 – VILLAGGIO CAGNOLA – Strada Provinciale n. 62 – Rasa, Varese

Apertura straordinaria del villaggio: la giornata sarà caratterizzata da animazioni e attività, con possibilità di scoprire il parco da un punto di vista naturalistico, storico, artistico-architettonico e sportivo. Apertura del Park Adventure, lezione itinerante di argomentazione architettonico-paesaggistico a cura del Politecnico di Milano e momenti teatrali.

___________________________

Ore 10:00, 13:00 – VILLA E BIRRIFICIO PORETTI – via Olona n. 103 – Induno Olona, Varese

Ritrovo all’ingresso del birrificio e a seguire visita guidata alla dimora e al birrificio. Per ogni turno sono ammesse al massimo 30 persone. Prenotazione obbligatoria.

___________________________

Ore 10:30, 15:00 – SORGENTI DELL’OLONA – Villaggio Cagnola – Strada Provinciale n. 62 – Rasa, Varese

Ritrovo con guida turistica all’ingresso del Villaggio Cagnola alle ore 10.15 e alle ore 14.45 e a seguire percorso guidato.

Descrizione itinerario

Dal Villaggio Cagnola alle sorgenti dell‘Olona arrivando al centro storico della Rasa, piccolo borgo risalente al tempo dell’impero romano. Si prosegue fino alla ex Cava Donati e alle Fornaci: dopo aver attraversato i prati del Passo della Motta Rossa si rientra al Villaggio Cagnola da dove si era partiti.

Lunghezza percorso: 4 km circa

Dislivello: minim

Percorso: adatto a tutti

Tempo di percorrenza: circa 2 ore

Partenza: Villaggio Cagnola

Arrivo: Villaggio Cagnola

Percorso guidato con supporto delle GEV del Parco Regionale Campo dei Fiori

Prenotazione obbligatoria, massimo 30 persone.

___________________________

Ore 10:45 – ISOLINO VIRGINIA – Lago di Varese – Lido della Schiranna (imbarco)

In collaborazione con Archeologistics nell’ambito del progetto Cult City.

Ritrovo ore 10.30 al lido della Schiranna (imbarco per l’Isolino Virginia).

Sul lago di Varese, dalla caratteristica forma triangolare di circa 9200 metri quadrati di superficie, si trova a pochi metri dalla riva del Comune di Biandronno e dal 1863 è uno dei siti più famosi della preistoria europea. L’isola è il più antico insediamento palafitticolo dell’arco alpino e dal 27 giugno 2011 è patrimonio mondiale dell’UNESCO, nella lista “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”. La particolarità dell’isola sta nel fatto che pur essendo provvista di un piccolo museo preistorico, che dipende dal Museo Archeologico di Villa Mirabello, è essa stessa un museo, in quanto area archeologica e ambientale vincolata. Storia e ambiente creano in questo sito un equilibrio di profonda e irripetibile bellezza. Nel tempo l’Isolino Virginia è sempre stato rinomato quale oasi di tranquillità, legato strettamente alla bellezza ambientale del lago, alla vegetazione e alla fauna che qui vivono. Infatti il lago di Varese fu sempre noto per la sua ricchezza ittica, in quanto considerato uno dei laghi più pescosi d’Europa. Annoverato in passato fra i più panoramici della Lombardia, ha mantenuto nel tempo il fascino di paesaggi incontaminati, non molto dissimili, in alcuni casi, a quelli dei tempi neolitici. Nel XVI secolo era conosciuta come isola di S. Biagio per la presenza di una piccola chiesa dedicata a questo santo e meta di processioni dalla Schiranna. Agli inizi del XVIII secolo fu la residenza di Innocente Besozzi che, in onore della propria consorte, chiamò l’isola Camilla. Dal 1878 porta il nome di Virginia, in omaggio alla moglie del Marchese Andrea Ponti. Dal 1962, in seguito alla donazione da parte del Marchese Gianfelice Ponti, è proprietà del Comune di Varese. Sull’isola si possono visitare il percorso didattico all’aperto e il Museo Civico Preistorico.

Prenotazione obbligatoria, massimo 30 persone, telefonando al numero +39 328 8377206 (Archeologistics). Costo del traghetto A/R: 4,00 euro.

____________________________

Ore 15:00 – VALLE LUNA. LISSAGO-MUSTONATE – via I. Salvini – Lissago, Varese (ritrovo)

PASSEGGIATA GUIDATA LISSAGO-MUSTONATE

Ritrovo alle ore 14.45 al parcheggio del campo sportivo di Lissago (via Salvini).

Descrizione itinerario Percorso tra paesaggio e memoria nella Valle Luna da Lissago a Mustonate, che prevede anche la visita del piccolo museo della civiltà contadina nella corte Mozzoni, cosiddetta “Curt Granda”, tipico esempio di cascina lombarda

Dislivello: basso

Percorso: adatto a tutti

Arrivo: Campo Sportivo di Lissago – via Salvini

Prenotazione obbligatoria, massimo 30 persone.

In collaborazione con il Centro culturale Lissago Schiranna