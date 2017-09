NAU! apre al mercato cinese

Foto varie

NAU! ha inaugurato il suo primo corner in Cina, a Shanghai, proseguendo così il percorso di internazionalizzazione che prevede, nel corso dell’anno, ulteriori aperture sui mercati esteri.

NAU! ha scelto la “Parigi d’Oriente”, capitale economica della Cina e città più popolosa al mondo, perché rappresenta uno dei centri finanziari e commerciali più interessanti a livello mondiale ed è un crescente punto di riferimento per il settore fashion.

Global Harbor, dove sorge lo shop in shop NAU!, è situato nel quartiere Putuo e, con oltre 5.000 griffe, rappresenta il più grande centro commerciale di tutta Shanghai.

Come per Miami, il nuovo shop in shop è presente all’interno dello store C’Art, che è l’eccellenza dell’italianità no food all’estero.

Il nuovo punto vendita va ad aggiungersi ai quasi 130 negozi in Italia. Oltre ai tre punti vendita spagnoli ed ai tre negozi presenti in India, a New Delhi, oltre al corner di Miami e al recente store di Teheran, incrementando così la presenza sui mercati internazionali.