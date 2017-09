‘Ndrangheta: cade la Giunta del Comune di Seregno

Foto varie

La Giunta comunale di Seregno in provincia di Monza è caduta a seguito delle dimissioni di consiglieri e assessori di Lega Nord, Forza Italia e della minoranza, centrosinistra e liste civiche.

I consiglieri hanno deciso in massa di abbandonare l’incarico. Il Comune brianzolo è da due giorni al centro della bufera per la maxi-inchiesta su infiltrazioni di ‘Ndrangheta nel mondo della politica e dell’imprenditoria in Brianza che ha portato agli arresti sono finiti il sindaco Edoardo Mazza e il consigliere Stefano Gatti.