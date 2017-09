Nel 2017 spenti 206 incendi grazie a 2475 volontari 

Incendio boschivo a Casale Litta (inserita in galleria)

“Regione Lombardia come sempre cerca di prevedere i rischi e di organizzarsi per tempo. In vista della prossima stagione di antincendio boschivo invernale ho voluto che i 500.000 euro stanziati in sede di assestamento di bilancio, in aggiunta ai 500.000 gia’ erogati, fossero immediatamente destinati a Province, Comunita’ montane e Parchi regionali”.

Lo ha detto Simona Bordonali, assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia.

In fase di approvazione di assestamento del bilancio e’ stata disposta l’integrazione di 500.000 euro del capitolo che consente l’assegnazione agli Enti forestali con competenza in materia di antincendio boschivo (Province, Comunita’ Montane e

Parchi regionali) di contributi per le attivita’ di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi in conto capitale.

FONDAMENTALE TRASFERIRE RISORSE – “Era fondamentale predisporre

l’immediato trasferimento delle risorse agli Enti forestali – ha aggiunto Bordonali – e l’Unita’ Organizzativa Protezione Civile di Regione Lombardia ha provveduto alla predisposizione del riparto”.

I fondi assegnati, utilizzabili per l’acquisto di mezzi e attrezzature da destinare all’attivita’ antincendio boschivo nonche’ per le opere e gli interventi necessari per la migliore difesa dal fuoco, si sommano, appunto, ai 500.000 euro assegnati in parte corrente agli stessi Enti lo scorso mese di maggio per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del servizio (assicurazioni, visite mediche per i volontari,

manutenzione automezzi di servizio).

I FONDI CONSENTIRANNO DI FAR FRONTE A SPESE SCORSO INVERNO – “L’assegnazione complessiva di 1 milione di euro – ha concluso Bordonali – permettera’ alle Province, Comunita’ Montane e Parchi regionali di affrontare le pesanti spese sostenute lo scorso inverno nei numerosi interventi. Quest’anno abbiamo già registrato 206 incendi e una superficie percorsa dal fuoco di

3.353 ettari che hanno impegnato, per le attivita’ di spegnimento e bonifica, 2.475 volontari e oltre 350 missioni degli elicotteri della flotta regionale”.

L’impegno finanziario sostenuto dalla Regione in questi ultimi anni ha consentito agli Enti forestali di organizzare il servizio di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi nel migliore dei modi. Inoltre, la grande volonta’ e professionalita’

dimostrata da tutti gli operatori dell’antincendio boschivo ha permesso di evitare al patrimonio boschivo lombardo danni irreparabili e disastrosi come vediamo in questi giorni nel resto d’Italia.