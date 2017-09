Nel delta del Po il primo forum mondiale dedicato a giovani e biosferea

Foto varie

Dal 18 al 23 settembre 2017 nella Riserva della Biosfera del Delta del Po si terrà il primo Forum mondiale dei giovani MAB (Uomo e biosfera) “Al servizio dello sviluppo sostenibile“ in seno all’Unesco.

L’iniziativa, annunciata per la prima volta durante il 4° Congresso Mondiale delle Riserve della Biosfera a Lima, in Perù, è stata accolta da un’ovazione ed è stata inserita fra gli eventi importanti dell’UNESCO per il 2017.

I giovani sono il futuro delle Riserve della Biosfera e la loro voce deve essere sentita su temi come il divenire dei loro territori o il loro impegno all’interno del Programma l’Uomo e la Biosfera (MAB) dell’UNESCO.

Le aree tematiche del Forum saranno 3: Il contributo dei giovani alla vita delle Riserve della Biosfera; Studi e ricerche per lo sviluppo sostenibile delle Riserve della Biosfera; Un futuro sostenibile per i giovani delle Riserve della Biosfera

Il forum è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che vivono o lavorano nelle Riserve della Biosfera, studiano o conducono ricerche dedicate a questi territori. I partecipanti dovranno essere presentati dai rispettivi gestori/coordinatori delle Riserve della Biosfera, e sostenuti dai propri Comitati Nazionali per il programma MAB.

È richiesta una buona padronanza dell’inglese, la lingua veicolare di tutte le attività del forum.

L’iniziativa coinvolge il segretariato del Programma MAB, l’Ufficio Regionale dell’UNESCO per la scienza e la cultura in Europa, la Regione Veneto, la Riserva della Biosfera del Delta del Po.