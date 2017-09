Nel verde delle prealpi varesine l’EOLO – Campo dei Fiori Trail

EOLO – Campo dei Fiori Trail: si correrà in mezzo al verde delle prealpi varesine e con l’azzurro dei laghi

sullo sfondo il campionato italiano di specialità Trail Running FIDAL 2017 e prova del nuovo circuito

EOLO Mountain & Trail Running Grand Prix.

Il Campo dei Fiori Trail, sarà l’evento podistico per eccellenza del 2017 nella provincia di Varese, di fatto,

con l’assegnazione dei titoli Italiani di specialità e la capacità di coinvolgere 1000 atleti provenienti da tutta

Italia e dall’estero, questo evento si colloca tra i principali motori di promozione per il turismo attraverso la

valorizzazione del territorio della provincia di Varese. In particolare i comuni attraversati dalla manifestazione saranno ben 13: Gavirate, Comerio, Brinzio, Varese, Luvinate, Barasso, Valganna, Bedero, Induno Olona, Casciago, Arcisate, Cuasso al Monte, Bisuschio.

Grazie al patrocinio dell’Ente Regionale Parco del Campo dei Fiori, il contributo di Regione Lombardia, il

sostegno di Varese Sport Commission e della Camera di Commercio, uniti alla capacità operativa degli

organizzatori dell’ASD 100% Anima Trail in collaborazione con l’ASD Atletica Gavirate con gli Enti e le

Associazioni locali, questa nuova edizione della manifestazione si annuncia come un’occasione unica per il

territorio che la ospiterà. Dell’evento fanno parte tre gare agonistiche di specialità Trail Running, un’attività ludico motoria non competitiva e un mini trail per ragazzi.

Nel dettaglio, la competizione più impegnativa, EOLO ULTRA Trail 65k si snoda su un percorso di 65 km con 4100 di dislivello positivo e assegnerà il titolo di campione nazionale di specialità Trail Running FIDAL distanza lunga. Della manifestazione fanno parte inoltre una gara competitiva di media distanza denominata VIBRAM PARCO Trail 45K (percorso di 45 km e m 2200 di dislivello positivo) e una gara ‘corta’

denominata GROUPAMA FoLaGa Trail 25k (percorso di 25 km e m 1200 di dislivello positivo), valida

quest’ultima per l’assegnazione del titolo di campione italiano FIDAL per la distanza corta.

Sono inoltre previste altre due attività ludico motorie non competitive: il MORSELLI Trail (percorso di 11 km e m 400 di dislivello positivo) aperto agli adulti che vogliono avvicinarsi a questa disciplina sportiva e il MINI Trail aperto a tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni, gratuito e realizzato con la partecipazione del CAI sez. Gavirate, della Scuola Primaria di Oltrona al Lago, media di Gavirate e le istruttrici dell’ASD Atletica Gavirate.

La manifestazione Campo dei Fiori Trail 2017 è parte di un progetto triennale che prevede di portare il

tracciato nei prossimi anni su tutte le cime delle Prealpi varesine aumentando la distanza da percorrere,

portandola oltre i 100 km con 6000 metri di dislivello. Ultima, non per importanza, un’iniziativa di solidarietà. Gli organizzatori della EOLO Campo dei Fiori Trail si sono impegnati a versare il ricavato della vendita di quindici pettorali all’associazione No Profit Charity in The World che opera su scala nazionale/internazionale attraverso l’ideazione e realizzazione di progetti a favore delle persone che vivono in condizioni disagiate e di povertà estrema. Non rimane che allacciarsi le scarpe e godersi i nostri territori: Don’t Dream it, Trail IT!