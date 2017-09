Nel weekend 300 richiedenti asilo ripuliranno Milano

Foto varie

Di nuovo in campo per ripulire la città al fianco di Legambiente e di tanti altri cittadini. Sabato 23 e domenica 24 settembre circa 300 richiedenti asilo volontari, ospiti delle strutture di accoglienza della città, saranno impegnati nei numerosi appuntamenti in programma per la venticinquesima edizione di “Puliamo il Mondo” e della quattro giorni di “Green City”. Via Rizzoli 70 (Cresenzago), via Sammartini 118 (Martesana), piazza Costantino 1 (Crescenzago), Cascina Nascosta ParcoSempione (via Alemagna 14), via Fabio Massimo (Porto di Mare) saranno le aree in cui i ragazzi parteciperanno alla raccolta di foglie e cartacce, al riordino di giardinetti, aiuole, luoghi comuni. L’iniziativa è realizzata grazie agli operatori di Arca, City Angels, Albero della Vita, Remar e Farsi Prossimo, gli enti gestori delle strutture di accoglienza.

È il secondo anno di presenza dei richiedenti asilo alla iniziativa di Legambiente. Il loro contributo volontario sulla città però non è rimasto circoscritto solo a “Puliamo il Mondo”. Dopo l’edizione dell’anno scorso è iniziato un programma di attività, ogni fine settimana fino a dicembre, che oltre alla pulizia delle aree verdi ha incluso lo svuotamento di cantine, l’imbiancamento dell’interno di scuole e centri anziani, traslochi e rimozione di scritte e tags dai muri in centro come in periferia. Anche questa estate molti sono stati gli appuntamenti, tra via Padova e Quarto Oggiaro.

La vera novità sulle attività arriverà durante il mese di ottobre quando entreranno in azione le squadre antidegrado, composte da disoccupati in situazioni di svantaggio sociale seguiti dal Celav (Centro per il lavoro del Comune) che riceveranno una borsa lavoro, e da richiedenti asilo volontari. Le zone toccate dalle squadre saranno scelte tra quelle indicate dai cittadini. Certamente si muoveranno intorno ai centri di accoglienza e in Stazione Centrale, a partire da piazza Luigi di Savoia. Lì per tutta l’estate, con interventi svolti più volte al giorno, Amsa, Comune di Milano e Polizia locale sono intervenuti ripulendo i giardini da immondizia, cartoni, rifiuti.