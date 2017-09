Nelle scuole di Gallarate quest’anno ci sono 478 bimbi in più

Cresce la popolazione scolastica gallaratese nelle strutture pubbliche: gli iscritti all’anno scolastico 2017/18 sono 5.198, mentre l’anno scorso erano 4.720. Un “saldo positivo” di 478 alunni, che si spiega anche con l’apertura di quattro nuove classi (una alla Maino, una alla media di Arnate, una alla media di Madonna in Campagna e una elementare sempre di Madonna in Campagna).

Questa mattina, lunedì 11 settembre, la prima campanella dell’anno è suonata per la maggior parte di loro (gli asili e le secondarie delle Gerolamo Cardano- Padre Lega sono iniziate settimana scorsa). Isabella Peroni, assessore alla Pubblica Istruzione, ha accolto i “primini” di Arnate e di Madonna in Campagna, accompagnata dal dirigente scolastico. «Ho respirato aria di un ambiente positivo. Ho visto insegnanti motivati e genitori sereni. Le famiglie sono state coinvolte in un clima di grande accoglienza. I bambini erano felici per il rientro in classe, cosa che non accede spesso». L’esponente della giunta coglie l’occasione della ripresa delle attività scolastiche per ricordare «la scuola va sostenuta in tutto e per tutto dal momento che è proprio nelle aule e sui banchi che inizia la “semina”, che si mettono le radici degli adulti di domani».

Peroni condivide il pensiero del dirigente: «Bisogna investire nei nostri ragazzi perché saranno i cittadini del futuro. E in questo percorso è fondamentale il rapporto che si deve instaurare tra scuole e famiglie. Un lavoro in sinergia utile anche all’integrazione che inevitabilmente parte da qui: la scuola è e deve essere anche una scuola di vita».

Come ogni anno oltre all’assessore alla partita, il benvenuto agli studenti ha visto protagonisti anche il sindaco Andrea Cassani e i membri dell’esecutivo, che si sono suddivisi l’onore di andare in tutti gli Istituti comprensivi cittadini per non fare mancare a nessuno i saluti da parte dell’amministrazione comunale.

I numeri

Sono in tutto 910 i piccoli iscritti alle scuole per l’infanzia. Anche qui si registra una crescita importante di 104 bimbi in più rispetto all’anno scolastico 2016/17. La sede con più alunni è quella di Arnate (via Tenca) con 175 (l’anno passato erano 165), seguita da quella di via Pradisera in zona Azalee con 111 “debuttanti” (9 in meno dell’anno scorso). Le meno frequentate sono le sedi di Cajello e Cascinetta: per entrambe 67 bimbi.

Come sempre è la Dante Alighieri a guidare la classifica tra le scuole primarie con i suoi 359 iscritti (dodici mesi fa erano 350). Seguono Madonna in Campagna (320), Arnate (300) e Crenna 277. Chiudono la graduatoria Cascinetta con 186 e Cajello con 179. Il totale degli alunni che frequentano le scuole elementari di Gallarate è di 2.469 (la crescita in questo caso è di 63 unità), con l’istituto comprensivo Dante a fare la parte dei leoni: 813 bambini.

Infine le secondarie di primo grado. Gli iscritti sono 1.819 contro i 1.508 dell’anno passato. Di questi 537 sono alla Maino, 510 ad Arnate, 398 in via Confalonieri, 194 a Cedrate e 180 a Madonna in Campagna.