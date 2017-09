Nessuna deroga: i bimbi lombardi non vaccinati saranno esclusi da scuola

apparecchi laser operazione sala operatori

Un percorso unico che non ingeneri confusione nelle famiglie. Così l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha spiegato le ragioni del dietrofront da parte di Regione Lombardia che ha deciso di non entrare in contrasto con il Governo concedendo la deroga di 40 giorni ai bimbi non in regola con gli obblighi vaccinali: « Avremmo voluto dare 40 giorni di tempo affinché nessun bambino restasse fuori da scuola e si desse la possibilità ai genitori con più dubbi o resistenze di poter accedere a un percorso di recupero dell’inadempimento, li daremo ugualmente per garantire il vero obiettivo della legge sui vaccini che e’ raggiungere la massima copertura vaccinale».

Nel pomeriggio, la Regione ha adottato una delibera per consentire ai bambini che il 10 settembre verranno allontanati da Nidi e Scuola dell’infanzia per la mancata presentazione della documentazione, di poter accedere a un ‘Percorso formale di recupero dell’inadempimento’ che, nel breve periodo di 40 giorni, consentirà loro di mettersi in regola e riprendere la frequenza.

«Verificato che la nostra offerta interpretativa – ha proseguito Gallera – non ha trovato, purtroppo, il pieno accoglimento e che il provvedimento da noi definito non è’ estensibile alle scuole dell’infanzia (che devono uniformarsi alle indicazioni statali), per evitare confusione alle famiglie, abbiamo ritenuto di mantenere un’omogeneità del percorso attuando anche per i Nidi le indicazioni previste per la Scuola dell’infanzia, evitando, quindi, disparita’ di trattamento».