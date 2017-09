Nicholas Sparks sarà il superospite di Duemilalibri 2017

Le foto di Italia Mondo

Parla di amore eterno e di destino. I suoi romanzi fanno sognare ad occhi aperti e sospirare milioni di lettori in tutto il mondo. I suoi libri sono diventati film di successo planetario; Nicholas Sparks è certamente una star della letteratura contemporanea. “Le pagine della nostra vita” è stata l’opera con la quale ha debuttato nel 1996 e, da qual momento, ogni sua uscita viene attesa con trepidazione dal suo incalcolabile numero di fan. Gli stessi fan che avranno l’occasione di vederlo e di ascoltarlo, in carne e ossa, a Gallarate.

È un bel colpo quello messo a segno dagli organizzatori di Duemilalibri 2017, che si sono assicurati la presenza di uno scrittore internazionale nel corso dell’ormai tradizionale rassegna autunnale di libri ed autori, che prenderà il via venerdì 13 ottobre fino a domenica 22. È lui il volto da copertina di questa diciottesima edizione, a cui si affiancheranno altri prestigiosi autori nazionali, che animeranno la manifestazione gallaratese.

Merito dell’intuizione dell’Assessore alla Cultura Isabella Peroni che, tornando alle origini, ha voluto togliere alla kermesse il tema conduttore (l’anno scorso era il giallo): «Abbiamo deciso di puntare esclusivamente su Duemilalibri, sul nostro brand, per avere più spazio di manovra e per portare in città il meglio del meglio. La ciliegina sulla torta è sicuramente Sparks, che arriverà da noi grazie alla libreria Biblos, ma oltre a lui sono tanti ed importanti gli ospiti che hanno accetto di partecipare». L’elenco è ricchissimo: Maurizio De Giovanni (il “papà” dell’ispettore Lojacono interpretato sul piccolo schermo da Alessandro Gassman), che darà avvio alla kermesse, con un evento che si declinerà in diversi momenti, tutti a cura della libreria Boragno. Poi Aldo Cazzullo (editorialista del Corriere della Sera), Antonio Caprarica (storico corrispondente da Londra per la Rai), Gianni Mura (firma di Repubblica), il latinista Prof. Ivano Dionigi e Simonetta Agnello Hornby. L’elenco è davvero lungo e variegato.

Una delle novità è rappresentata dal fatto che un appuntamento in calendario si terrà a Busto Arsizio. «Si tratta di un incontro – prosegue Peroni – organizzato dalla libreria Boragno alla Sala Monaco della biblioteca di Busto Arsizio. Ritengo importante aprirci al territorio e guardare oltre i confini della nostra città. Vi è poi la collaborazione con il Premio Chiara, che anche per l’edizione 2017 presenterà al Maga domenica 22 ottobre la terna dei finalisti. La longevità di Duemilalibri credo vada ricercata nella sua capacità di continuare ad attrarre ampio consenso di pubblico e nell’aver saputo accrescere la sua notorietà e credibilità nel mondo dell’editoria; negli anni, infatti, ha sempre diversificato la gamma degli incontri con gli autori, da più noti ai meno noti, ma tutti di grande qualità».

Confermate le collaborazioni con le librerie Biblos, Boragno, Carù e La Rinascita.

Le presentazioni, come di consueto, avverranno in più sedi: al Teatro Condominio e nel ridotto dello stesso, al Teatro del Popolo, alle Scuderie Martignoni, in biblioteca, nell’atrio di Palazzo Borghi, al Maga, nell’aula magna dell’Istituto Falcone, ai Licei di Viale dei Tigli. Tre, invece, le mostre che sarà possibile visitare nel corso della manifestazione: una fotografica al Sestante, quella dedicata al Fantasy in biblioteca e quella delle opere dell’archivio Ruggero Maggi al Melo, realtà con la quale viene ufficialmente aperta una collaborazione con assessorato alla Cultura e Maga.

»Sono più che soddisfatta del risultato raggiunto, frutto del lavoro che vede coinvolti da mesi le librerie, la biblioteca, la dirigente ed il personale dell’ufficio Cultura. Abbiamo iniziato a pianificare questa edizione di Duemilalibri già all’inizio dell’anno, con grande entusiasmo da parte di tutti e credo di poter affermare che l’offerta sarà tra le migliori mai avute. Non resta che riempiere le sale e godersi le presentazioni, a stretto contatto con gli autori».