Nidi Gratis 2017, anche Olgiate aderisce

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 131/2017 il Comune di Olgiate Olona ha approvato l’adesione alla Misura Nidi Gratis di Regione Lombardia per l’anno educativo 2017-2018.

I soggetti destinatari sono i nuclei famigliari con figli frequentati nidi e micronidi pubblici e privati convenzionati con il Comune di Olgiate Olona.

I genitori devono possedere i seguenti requisiti:

1) indicatore della situazione economica equivalente – Isee inferiore o uguale a 20.000 euro

2) essere entrambi occupati o aver sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del d.lgs 150/2015

3) essere entrambi residenti in Regione Lombardia

La nuova procedura per la misura Nidi Gratis 2017-2018 prevede che le domande saranno gestite esclusivamente dalla Regione Lombardia tramite il sistema informatico SIAGE che è già accessibile per la profilazione (apertura account presso la piattaforma) e dal 18 settembre fino al 4 ottobre 2017 per la compilazione della domanda.

Le informazioni sulle modalità d’iscrizione alla Misura “Nidi Gratis” sono disponibili sulla pagina WEB della Regione Lombardia.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Olgiate Olona al numero 0331/608728

È il secondo anno che il Comune di Olgiate olona aderisce a questa misura che, come ricorda l’assessore ai Servizi Sociali Gabriele Chierichetti “ha un’importanza strategica nel sostegno alle famiglie in situazione di fragilità. Abbiamo colto questa opportunità di agevolazione per le famiglie in quanto la nostra Amministrazione ha tutti i requisiti richiesti dalla Regione. Come amministrazione siamo consapevoli che il nido che non può essere considerato un semplice servizio a domanda individuale, ma un servizio educativo in continuità con la scuola dell’infanzia”