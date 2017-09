Nidi Gratis, dal 18 settembre si può presentare la domanda

L'asilo riapre dopo i lavori di ristrutturazione e

L’Amministrazione comunale ha aderito anche per il prossimo anno scolastico all’iniziativa di Regione Lombardia “Nidi Gratis 2017/2018”.

Si tratta di un’integrazione alle agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni e prevede l’azzeramento delle rette dovute dalle famiglie in possesso dei requisiti, per i mesi di effettiva frequenza – compresi tra settembre 2017 e luglio 2018 – dei bambini ai nidi comunali o privati convenzionati con il Comune.

L’azzeramento è riferito esclusivamente alla retta per la frequenza del bambino o della bambina al servizio, come prevista dal regolamento comunale in relazione al proprio ISEE, e non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi (iscrizione, mensa, post asilo se non compreso all’interno della retta).

Soggetti destinatari sono i nuclei famigliari (coppie o monogenitori, compresi i genitori adottivi e affidatari) con figli frequentanti nidi dichiarati dai Comuni che hanno aderito alla Misura “Nidi Gratis 2017-2018”. La retta a carico dei genitori (quota fissa) è quella espressamente prevista dal regolamento comunale.

Requisiti dei genitori:

a) Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro;

b) essere entrambi occupati o avere sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;

c) essere entrambi residenti in Regione Lombardia.

DOMANDA

A partire dalle ore 12:00 del 18 settembre 2017 e fino alle ore 12:00 del 4 ottobre 2017 sarà possibile compilare la domanda per beneficiare della Misura Nidi Gratis.

La domanda va presentata dalle famiglie dei bambini già ammessi alla frequenza presso gli asili nido comunali e convenzionati indipendentemente dall’inizio della frequenza (inserimento) ed esclusivamente on line accedendo al sito: www.siage.regione.lombardia.it

I genitori devono profilarsi in SiAge prima dell’inserimento della domanda: www.siage.regione.lombardia.it sulla home page del Sito SiAge (Sistema agevolazioni Regione Lombardia) ci sono i riferimenti per chiarimenti sulla compilazione (numero verde 800 131 151 . Indirizzo mail: siage@regione.lombardia.it;)

Per ulteriori informazioni circa le modalità per l’attivazione della profilazione sul sistema SiAge è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Busto Arsizio – via Alberto da Giussano 2 – angolo V.le Cadorna, Sig.ra Anna Frasca tel. 0331 390356 o tramite mail: pubblicaistruzione@comune.bustoarsizio.va.it