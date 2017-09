“Niente birra prima delle 9. Perché?”

Foto varie

Riceviamo e pubblichiamo la protesta di un lettore contro l’ordinanza del sindaco di Gallarate che vieta, su tutto il territorio comunale, l’acquisto di alcolici in supermarket e negozi (esclusi quindi i locali pubblici) in orario notturno e di prima mattina. L’ordinanza è entrata in vigore martedì 5 settembre

Spettabile redazione,

vorrei segnalarvi questa cosa al quanto bizzarra.

Questa mattina come spesso accade mi sono recato a far spesa in un supermercato di Gallarate, premetto che avendo un attività ed essendo solo sono costretto a fare spesa intorno alle 8, con mia sorpresa giunto alla cassa per il pagamento la commessa mi ha detto dispiaciuta che a seguito di un ordinanza del sindaco in vigore da ieri non possono più vendere alcolici dalle 22 alle 9… pertanto ho dovuto depositare due lattine di birra.

Probabilmente il signor sindaco non è al corrente di quante persone sono costrette a far spesa prima di recarsi in ufficio. Cosa devo dirvi dovrò rinunciare alla mia birretta o fare spesa in un supermercato di Cavaria.

Se questo serve a risolvere i problemi di Gallarate…

Grazie per il servizio che svolgete.

Rodolfo Chiappano